Sofía Vergara reveló las razones por las que ha brillado en Estados Unidos

Sin duda alguna, Sofía Vergara es una de las colombianas con más reconocimiento a nivel internacional. La barranquillera, desde muy joven, arribó a Estados Unidos y comenzó a trabajar en diferentes proyectos audiovisuales que le permitieron mostrar su talento.

La actriz y modelo ha tenido la oportunidad de trabajar en proyectos como Acapulco, cuerpo y alma, My Wife and Kids, The Knights of Prosperity, Dirty Sexy Money, Modern Family, Modern Family, Saturday Night Live, Los Simpsons, America’s Got Talent y Griselda, por tan solo mencionar algunos.

Razones por las cuales Sofía Vergara brilla en Estados Unidos

Hace unos días ‘la Toti’, como también se conoce a Sofía Vergara, reveló, en medio de una entrevista, algunas de las razones que considera, la mantienen vigente en el mundo del espectáculo.

“Tengo 51 años y sigo en la industria audiovisual internacional porque no le temo al riesgo, trabajo como nadie, tengo personalidad y no me he dejado acobardar por los retos personales y profesionales que la vida ha puesto en mi camino (…) Posiblemente, esos factores sean algunos de los más importantes del ‘éxito’ de mi carrera”, señaló la colombiana, quien estuvo casada durante siete años con el actor Joe Manganiello.

“Sencillamente espectacular, hermosa y talentosa Sofía. Orgullo colombiano ante el mundo”, “Por su autenticidad seguirá brillando👏👏👏😍 su sencillez y espontaneidad. Única”, “Bellaaaa nuestra toty @sofiavergara orgullo barranquillero”, “Esta vieja es a la que los jóvenes de ahora deberían tener como Influencer, una persona que ha trabajado fuertemente por alcanzar sus sueños. Mi admirarción más profunda por ella. Orgullo de Colombia” y “Hermosa como siempre. Ya quiero ver Griselda”, han sido algunos de los comentarios por parte de los cibernautas.

¿Cuándo es el estreno de ‘Griselda’, la serie que protagoniza Sofía Vergara?

Con un cambio de paradigmas en las narrativas del género, Netflix vuelve a apostar por las historias basadas en la realidad del narcotráfico. La miniserie, protagonizada por Sofía Vergara, se estrenará el próximo jueves 25 de enero.