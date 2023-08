Sofía Vergara defendió a Heidi Klum y aclaró que no hace dietas peligrosas

La modelo Heidi Klum ha estado involucrada en rumores que aseguran que se somete a una estricta dieta para mantenerse en forma, por eso Sofía Vergara decidió hablar al respecto y defender a su amiga y colega. Según lo publicado por parte de medios de comunicación internacionales, la modelo y presentadora alemana consume 900 calorías al día.

En medio de una entrevista con Terry Crews, para el programa Entertainment Tonight, la colombiana, en presencia de la modelo, detalló que es falso lo que se ha venido divulgando y que, de hecho, Heidi se alimenta muy bien. “Eso no es cierto porque entras a mi camerino y te comes mis cosas, mis sándwiches y esas cosas”, mencionó la barranquillera al referirse al tema. Ambas comparten el set de grabación de America’s Got Talent.

"Una persona lo escribe y luego todo el mundo se agarra de eso y es realmente triste porque, ya saben, la gente lo lee y piensa que es verdad y posiblemente siga el consejo, y eso no es bueno“, comentó la modelo Foto: EFE/EPA/NINA PROMMER Fotografía por: NINA PROMMER

¿Heidi Klum cuenta las calorías que come?

Klum ha manifestado que se encuentra preocupada por la salud de sus seguidores, e hizo un llamado a los mismos para que eviten creer todo lo que ven en internet. “Cuando se trata de la salud de otras personas, siento que tengo que intervenir y decir: ‘Espera un minuto’. Ni siquiera me preocupo por mí; me preocupo por todos los que leen eso”, detalló.

Recordó que fueron amigos suyos los que empezaron a enviarle mensajes en los que le advertían que esa información estaba circulando en la prensa. “Primero, quiero decir que no recuerdo haber tenido que contar mis calorías nunca en mi vida. No crean todo lo que leen (...) Que quede en claro que no cuento mis calorías (...) Alguien me consultó cuánto pesaba y yo me subí a la balanza y mostré el número (62 kilos)”, aseveró la estadounidense en sus redes sociales.

“No sé. La gente simplemente junta cosas que andan dando vueltas y escribe un montón de porquerías, y es realmente triste porque ya no hay periodismo de verdad (...) Una persona lo escribe y luego todo el mundo se agarra de eso y es realmente triste porque, ya saben, la gente lo lee y piensa que es verdad y posiblemente siga el consejo, y eso no es bueno”, añadió y concluyó.