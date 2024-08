Sofía Vergara decepcionó a Isabella Santodomingo. Reveló cómo es su relación

Isabella Santodomingo es una mujer que se caracteriza por ser directa, no titubear al hablar de sus opiniones. Recientemente, fue noticia al revelar que la experiencia vivida en MasterChef Celebrity no la dejó a gusto y por el contrario, que se arrepentía de haber ingresado al reality culinario.

Según ella, quiso entrar para aprender a cocinar pues la preparación de platos le llamaba la atención, pero terminó siendo para ella una experiencia agobiante ya que tenían extensas jornadas de grabación y no había mayor espacio para el aprendizaje.

Ahora han sido las declaraciones sobre su paisana Sofía Vergara las que la ponen de nuevo en los titulares. Fue en conversación que Isabella tuvo con la española Eva Rey, en su espacio donde se refirió al estrecho vínculo que tiene con la actriz colombiana más famosa del mundo, quien reside en Estados Unidos hace más de 20 años.

Isabella Santodomingo y Sofía Vergara son comadres

Isabella comenzó revelando en ‘Desnúdate con Eva’ que el nexo de ellas les viene desde que las dos estaban en Barranquilla. “Con ella tenemos un vínculo porque somos de Barranquilla, y porque Sofía estuvo casada con un gran amigo mío que es el padre de Manolo y yo soy madrina de Manolo, de hecho, con Sofía es otra relación”, dijo la actriz que se hiciera muy popular con la serie cómica Tentaciones y dejando al descubierto que son comadres. Luego habló del rumbo actoral que quiso tomar Sofía recientemente.

“Siento que Sofía ha sido la que más lejos ha llegado, la mejor conectada, la que levanta un teléfono y todo el mundo quiere trabajar con ella”, indicó la autora de Los hombres las prefieren brutas, texto que tuvo tanto éxito que fue llevado a la pantalla como serie de televisión.

¿Qué dijo Isabella Santodomingo de Sofía Vergara?

Luego dijo que la coterránea la decepcionó un poquito. “Me decepcioné un poquito. Primero me alegré que haya decidido dejar de hacer comedia y hacer algo dramático, pero al mismo tiempo me decepcioné cuando lo que escogió fue Griselda. Porque yo decía “¿Otra vez?”. Ahora el foco es mujeres asesinas, colombianas, droga. Esto ya lo hemos visto tantas veces que por qué no salimos de allí, porque todo el tiempo estamos hablando de eso y no nos estamos dando cuenta del daño tan grave que le estamos haciendo al país”, dijo Santodomingo en lo que fue una clara posición de desaprobación por el género que escogió para dejar la comedia estilo Modern Family, que hizo tan famosa a la Toti.

Sofía Vergara sin duda ha sido una de las actrices que más ha destacado en Hollywood sobre todo por ser la protagonista de la serie ‘Modern Family’. Hace tan solo unos días, Sofía fue nominada como mejor Actriz en los Premios Emmy por su papel protagónico en ‘Griselda’.

