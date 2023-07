Sir Elton John se despidió de los escenarios: “Esta noche es la última noche

Sir Elton John, el intérprete de Bennie And The Jets emocionó a sus seguidores, que llegaron de distintos lugares del mundo, para cantar, por última vez en concierto, con el británico. “Tocar para ustedes ha sido mi razón de vivir y ustedes han sido absolutamente magníficos”, les dijo a los asistentes al Tele2 Arena, de Estocolmo, Suecia, en una noche inolvidable de música con la que terminaba un tour de 330 conciertos, con el que daba por terminados más de 50 años ofreciendo conciertos. Philadelphia Freedom, Rocket Man y I guess that´s why they call in the blues, fueron algunos de los éxitos que interpretó durante las dos horas de show, en el que agradeció a sus músicos por acompañarlo.

En su concierto en Estocolmo Sir Elton John agradeció a sus músicos y al público asistente. Aunque se retira de los escenarios, seguirá haciendo música. Fotografía por: Getty Images

Farewell Yellow Brick Road Tour, la gira de despedida del cantautor de 76 años, duró más de lo esperado, pues, aunque estaba presupuestada para terminar en 2021, la pandemia y la operación de cadera del artista, pospusieron los planes. Antes de cantar en Estocolmo, brindó su último concierto en el Reino Unido, en el festival de Glastonbury.

Esta es la razón del retiro de Elton John

Cuando iniciaba esta gira, el británico se refirió a la razón que tenía para dejar los escenarios, que no era otra que dedicar más tiempo a los suyos. Eltoh John, cuyo nombre de pila es Reginald Kenneth Dwight, mantiene una relación con David Furnish, con quien se casó en diciembre de 2005. Son padres de Zachary y Elijah. “Tuvimos hijos y habíamos cambiado nuestras vidas y en 2015 nos sentamos con su horario escolar y dijimos que voy a extrañar mucho de esto”, le dijo a Anderson Cooper, de CNN.