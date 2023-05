¡Sin Daniela Álvarez! Daniel Arenas estuvo en Bogotá, pero llegó a un hotel

Hace unas semanas, Daniela Álvarez, expresentadora del Desafío The Box, reveló que su relación con Daniel Arenas continúa, luego de los fuertes rumores sobre una supuesta ruptura.

Te puede interesar: La vez que el padre de Shakira le cantó, así como ella lo hizo con Milan y Sasha

Daniela Álvarez y Daniel Arenas. Fotografía por: Instagram

Aunque la modelo barranquillera desmintió esa información, muchos de sus seguidores no creyeron del todo sus palabras pues, hasta el momento y desde hace varios meses, la pareja no se volvió a mostrar junta en redes sociales, como acostumbraban a hacerlo antes, por esa razón, se dice que, seguramente, sí habrían terminado su relación, pero aun no lo quieren hacer público.

Más noticias de Daniel Arenas y Daniela Álvarez Daniela Álvarez reveló si terminó con Daniel Arenas: “no hay nada que esconder” Por primera vez, Daniela Álvarez se refirió a los rumores de una supuesta ruptura con Daniel Arenas. Esto dijo. Leer aquí: Daniela Álvarez reveló si terminó con Daniel Arenas: “no hay nada que esconder” ¿Daniel Arenas habló sobre Daniela Álvarez?: “la relación es de dos, no de miles” Por primera vez, el actor Daniel Arenas se habría referido a su relación con Daniela Álvarez, después de varios meses de rumores de una supuesta ruptura. Esto dijo. Leer aquí: ¿Daniel Arenas habló sobre Daniela Álvarez?: “la relación es de dos, no de miles”

¿Daniel Arenas no se vio con Daniela Álvarez en Bogotá?

Este fin de semana se celebró el Día de la Madre en Colombia. Daniel Arenas viajó desde Estados Unidos para visitar a su mamá, pero no logró pasar desapercibido. Un seguidor logró captarlo, al parecer, en un reconocido hotel en Bogotá.

Las imágenes fueron divulgadas por el programa Lo sé todo. “Pillado @danarenas en un hotel de Bogotá ¿Será que @danielaalvareztv no le dió posada?”, se lee en una publicación que realizó el medio en su perfil de Instagram.

De acuerdo con lo que mencionaron en el programa, el actor y la presentadora no se vieron porque ella había viajado a Barranquilla a visitar a su mamá para celebrar el Día de la Madre, tal como lo dejó ver en sus redes sociales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Algunos usuarios han comentado la publicación: “el viernes ella estaba muy bien acompañada en el concierto de Fonseca y no era exactamente con él”, “ellos no son novios ya. Dejen que cada quien busque una nueva pareja y ya”, “lo que se ve no se pregunta, están separados”, “pues si terminaron es problema de él, es libre de estar con la mujer que quiera”, “ahí hace rato no hay nada”, “y qué importa donde llegue, si se puede pagar un hotel y sentirse cómodo pues que lo haga y quiere llevar su vida PRIVADA, pues que lo haga”, “es que son novios, no esposos, entonces cada uno en su espacio”, “ellos ya no son nada”.

Mensaje de Daniela Álvarez a su mamá

La presentadora realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde tiene 4,5 millones de seguidores, homenajeando a su mamá Zandra Vásquez. “Un día entré caminando contigo a la clínica ¿qué hubiera sido de mí en ese lugar sin ti? Cumpliste años en la UCI, viéndome así, recuerdo que desde ese momento y estando sedada solo te pedía perdón, porque sé que en ese estado te hacía sufrir, desde entonces solo quiero darte gracias por ese amor de madre que da todo por nada, ese amor que todo lo sabe sufrir, ese amor que me dio la razón para vivir”, dice, mientras mostraba algunos videos de todo el proceso antes, durante y después de la amputación de su pierna.