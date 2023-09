“Sin constancia no hay resultados”: Andrea Serna y sus consejos de belleza

La cuenta de Instagram de Andrea Serna está llena de consejos de belleza. La presentadora suele hablar de sus ‘truquitos’ para mantenerse bella y los comparte con las más de 3.7 millones de personas que la siguen en esa red social. Recientemente, a través de un reel, aseguró que su mayor secreto es la perseverancia y la disciplina. “Sin constancia no hay resultados”, sentenció.

“Es que no crean, me preguntan un montón: ¿Cómo llegar a los 40 con una piel como la tuya? ¿Cómo lograste el físico que tienes hoy en día? Anoten, mi recomendación por excelencia: constancia (...) cuándo decidas empezar con algo, maravilloso, empieza, pero de ahí en adelante constancia”, inició diciendo.

“Ah, que resulta que ahora sí soy consciente de la importancia de la hidratación para la piel, pero entonces hidrato un día sí, tres no, por allá dentro de una semana una mañana, después por allá mucho tiempo después en la noche (...) también pasa: ‘no, es que ahora sí voy a inyectarle actividad física a mi rutina, y entonces hoy voy a caminar 15 o 20 minutos, fantástico, pero mañana se me embolató’, pero por allá en la mitad de la semana digo ‘ya para qué si es mitad de semana, empiezo el próximo lunes’, ‘sí, sí, el lunes seguro’ (...) mis queridos amigos, les tengo una noticia, así no funciona, no, no, no (...) Constancia, ya me contarás”, finalizó la también modelo.

Otros consejos de vida de Andrea Serna

La nacida en el municipio de Aranzazu, en el departamento de Caldas, aseguró que es un tip que no solo utiliza para el tema estético, sino también en otros aspectos de la vida: “aplica para todo, no solo en lo que salta a la vista, para el estudio, los emprendimientos, en fin, una palabra sencilla, pero de gran impacto en nuestra vida”, escribió en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

La presentadora no solo habla de temas de belleza, de hecho, a mediados de junio envió un mensaje a sus seguidores acerca de la necesidad que existe de tener fe en sí mismo. “Cree en tus talentos, si tú sabes que eres buena para algo, es porque lo eres. No esperes a que un comité de aplausos lo valide. Si el reconocimiento llega, maravilloso, gracias. Si no, no pasa nada, el talento sigue estando ahí, en ti. La única que tiene estar convencida de eso eres tú. Si se dieron cuenta hablé en femenino todo el tiempo, pero aplica para todos, todas, todes”, aseguró.