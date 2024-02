Silvestre Dangond respondió a la polémica con Dua Lipa. ¿Qué dijo?

Esta semana se creó una gran polémica en redes sociales al conocerse que Silvestre Dangond estaría de concierto en el estadio el Campín de Bogotá, uno de los escenarios más imponentes e importantes de la capital colombiana. Aunque sus fanáticos lo celebraron, hubo internautas que calificaron la decisión como incorrecta.

Internet se convirtió en un espacio de debate entre quienes aseguraron que era ‘exagerado’ darle ese escenario al intérprete vallenato, y quienes resaltaron que a artistas de la talla internacional de Dua Lipa le habían dado un espacio muy pequeño y sin las suficientes garantías de comodidad al público que asistió al show.

En redes sociales como X (antes Twitter), aseguraron que a la cantante detrás de temas como One Kiss y New Rules tuvo que cantar en un ‘parqueadero’ y en un ‘potrero’, a pesar de haber merecido más por la calidad de su show. Dua Lipa estuvo en Colombia el 19 de septiembre del 2022 y cantó en el parqueadero del parque El Salitre.

Ni la varita de Disney Chanel es tan poderosa como la varita de Silvestre Dangond pic.twitter.com/esaO7AblZK — un hada de vereda (@CachacaBaskin) January 30, 2024

¿Qué dijo Silvestre Dangond ante la polémica con Dua Lipa?

Recientemente, el nacido en Urumita decidió responder a la polémica y referirse a los memes que salieron en medio de la discusión en redes sociales.

“Se vale dudar, la duda hace parte del éxito y hace parte del empujón, se vale pensar así y más cuando ves artistas que no están preparados. A veces nos deslumbramos con lo de afuera porque no podemos comprar a Colombia con Inglaterra, Estados Unidos. Son artistas que viven en niveles de producción diferentes a nosotros, sin querer decir que aquí no hay el talento creativo y musical (...) Yo me dediqué a viajar durante estos meses, fui a Las Vegas y vi a muchos: Bruno Mars, que por cierto fue el que más me gusto, fui a ver a Beyoncé, vi a Coldplay, a Ed Sheeran, a ver cuál era la bulla de esa gente y claro, esa gente monta carros, un montón de luces, o sea, es una infraestructura que al final te termina embelleciendo”, dijo en una entrevista con Pulzo.

Es de destacar que Silvestre Dangond estará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo 18 de mayo.