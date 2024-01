Silvestre Dangond en El Campín: ola de memes lo comparan con Dua Lipa

Silvestre Dangond se convirtió en una de las tendencias más comentadas de redes sociales este 30 de marzo. Todo por un rumor que, incluso, lo llevó a ser comparado con la cantante Dua Lipa, quien visitó Colombia en septiembre de 2022.

Silvestre Dangond incluyó en este álbum 15 canciones, entre las que destacan 'Bacano' y 'Coño, ¿qué pasó?' Fotografía por: Redes Sociales de Silvestre Dangond

Memes de Silvestre Dangond y Dua Lipa ¿Por qué los comparan?

El exponente vallenato estrenó hace poco ‘Ta malo, un trabajo discográfico que presentó a su público a través de algunos conciertos en Colombia.

Por esta razón, surgieron rumores en redes sociales sobre la intención que, supuestamente, tendría el artista de realizar una presentación en el estadio El Campin de Bogotá.

El rumor se viralizó a través de redes sociales, en las que una gran cantidad de usuarios opinaron al respecto, algunos a favor y otros en contra. Tampoco no faltaron los divertidos memes que, en esta ocasión, se contaron por decenas.

Además, hubo quienes aprovecharon la ocasión para comparar el concierto que Dua Lipa brindó en Bogotá, con el que Silvestre Dangond tendría planeado dar en el escenario más grande de la capital colombiana.

“Dua Lipa cantó en el parqueadero del Salitre Mágico, mientras a Silvestre le dan El Campín”, “esto solo evidencia que hay mucho envidioso por ahí, porque les apuesto que lo llena” y “la discusión no tiene sentido. Es como comparar la cantidad de fans que tienen Silvestre y Dua Lipa en Londres”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

¿Cómo superó Silvestre Dangong el alcoholismo?

Según relató en Dímelo King, su proceso de recuperación fue muy duro y tuvo que acudir a un centro de rehabilitación en Miami. No obstante, esta lucha se hizo más llevadera gracias al apoyo de Piery Avendaño, quien justamente tomó la iniciativa de buscar ayuda profesional.

Tras salir de ese lugar, ahora Silvestre Dangond debía enfrentar su vida profesional sin que eso afectara su lucha por dejar el alcoholismo; algo complicado si se tiene en cuenta que un músico vallenato suele estar rodeado de fiesta y licor. Además, los efectos de su cuerpo al dejar de consumir bebidas alcohólicas también fueron un problema.

“Me acuerdo que me fui a tocar a Ocaña, Norte de Santander, y yo daba vueltas en la cama, vomitaba y sudaba. Yo decía ‘no’, aunque el mismo cuerpo me pedía. Me fui para Barranquilla y hablé con el doctor William Sánchez, y él me dio unos sueros que me ayudaban a metabolizar mucho más rápido y así eliminar el alcohol (...) Después de eso volví a mi casa en Miami, ahí fue cuando me concienticé de dónde estaba, que debía dedicarle más tiempo a la familia, ahí comenzó otro rumbo. Ahí se comenzó a ver otro Silvestre”, recordó en aquella ocasión.