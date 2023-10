Silvestre Dangond contó que le pedía dinero a Rafael Orozco

En enero del 2023, Silvestre Dangond anunció que se retiraba de los escenarios temporalmente. Para alegría de sus seguidores, en agosto anunció que pronto estaría de regreso, y que en noviembre cuando, además de presentarse en el Parque de la Leyenda vallenata, lanzaría su nuevo álbum, que llevará por nombre Ta malo.

Recientemente, una entrevista concedida a Dímelo King, el cantante, oriundo de Urumita, reveló los días difíciles que pasó hace años por su adicción al alcohol y cómo, cuando era niño, llegó a pedirle dinero al fallecido cantante vallenato Rafael Orozco, vocalista de la agrupación El Binomio de Oro.

Silvestre Dangond le pedía dinero a Rafael Orozco

“Yo le pedía plata a Rafael Orozco cuando llegaba a Urumita a tocar, él llegaba a donde Fabián Corrales a cambiarse y yo le pedía plata para un boli. A Israel (Romero) igual (...) Yo tuve la fortuna de poder verlos a todos en vivo y en directo; y a metros (...) cuando era un niñito”, recordó el cantante en la charla.

Silvestre Dangond y su adicción al alcohol

En el mismo espacio, el cantante habló sobre su vida en Estados Unidos, donde se radicó luego de recibir amenazas, y también se refirió a los problemas que tuvo con el alcohol. El músico se dio cuenta de su adicción cuando se encontraba en los Estados Unidos.

Narró que fueron meses de mucha tristeza para el artista y para Pieri Avendaño, su esposa, quien llegó a decirle que en ese momento se sentía abandonada por él. Dangond contó que su esposa lo impulsó a buscar ayuda profesional. Aunque aceptó hacerlo, luego tomó la decisión de dejar el alcohol por sus propios medios, en un proceso que no fue fácil. El ídolo vallenato recibió un tratamiento particular, pues su cuerpo, según él, le pedía licor.

“Me acuerdo que me fui a tocar a Ocaña y eso daba vueltas en la cama, vomitaba, sudaba y ahí comencé: ‘No tomo, no tomo, no tomo’. El mismo cuerpo me pedía, después dije, ‘no quiero volver a casa’, y me fui para Barranquilla, hablé con el doctor William Sánchez y me dio unos sueros que me ayudaban a metabolizar el cuerpo mucho más rápido para eliminar el alcohol”, confesó.