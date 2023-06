Shawn Mendes y Camila Cabello rompen por segunda vez y para siempre, ¿qué pasó?

Shawn Mendes y Camila Cabello, una de las parejas de cantantes más mediáticas del espectáculo, con casi 140 millones de seguidores en Instagram, al parecer, la magia del romance terminó, y esta vez en forma definitiva.

Los artistas se volvieron a ver en el festival Coachella y decidieron darse otra oportunidad. Fotografía por: Getty Images

Su historia de amor comenzó oficialmente en julio del 2019, cuando grabaron juntos el éxito Señorita. La pareja hizo oficial su amor, pero cabe anotar que se conocieron en el 2014, durante un concierto de Austin Mahone. Mendes y Cabello estaban en contacto, y al parecer, eran muy buenos amigos, aunque el cantante afirmaría en una oportunidad, que desde que la conoció se fijó en ella por su personalidad divertida.

La primera vez que Camila Cabello y Shawn Mendes rompieron

En sus redes sociales eran afectuosos y como enamorados, compartían sus momentos especiales. Pero el romance tuvo sus tropiezos, y en noviembre del 2021 un sorpresivo mensaje sacudió a sus seguidores. “Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero el amor que nos tenemos como humanos es más fuerte que nunca. Empezamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siéndolo. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y de ahora en adelante”.

Cada uno siguió su camino y sumaron nuevas relaciones. Cabello, por su parte, se involucró con el fundador de Lox Club, Austin Kevitch, mientras que Mendes, más activo en su vida social, se le vio con la estrella del pop Sabrina Carpenter y la quiropráctica Jocelyne Miranda.

Pero la vida los volvió a unir. Los artistas se encontraron en abril pasado en el Festival de Coachella y de nuevo, las mariposas en el estómago surgieron. Al menos así se concluyó luego de los cariñosos besos que se dieron en público. La pareja se mostraba muy feliz y fue captada tomada de la mano en Nueva York y en el concierto de Taylor Swift en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey de su gira The Eras Tour.

¿Por qué se separaron Shawn Mendes y Camila Cabello?

Aunque ninguno de los dos confirmó que habían vuelto, los hechos así lo demostraban. Pero la llama del amor no duró mucho. Un cercano a la pareja, le contó a The Sun que Mendes y Cabello se dieron cuenta que no son el uno para el otro y decidieron seguir con sus vidas y carreras por separado.

Esta versión se la confirmaron varias fuentes al periodista Simon Boyle, que señalaron que los artistas volvieron a ponerle punto final a su relación y esta vez de forma definitiva. “Shawn y Camila tienen mucha historia detrás y tantearon el terreno nuevamente para saber si debían volver a estar en la vida del otro”, declaró una fuente cercana a la pareja. “Sin embargo, acabó siendo solo una aventura y ahora ya le pusieron punto y final”.

Para el cantante canadiense de 24 años y la artista cubanomexicana, de 25, esta nueva oportunidad no fue la mejor decisión. “Se han dado cuenta de que, con toda probabilidad, era un grave error darle otra oportunidad a ciertas cosas. Al fin y al cabo, eran las mismas que ya terminaron con ellos la primera vez y con toda la razón, después de todo”, señaló la fuente