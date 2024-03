Shakira y sus ardientes fotos junto a famoso actor ¿Quién es y qué hacían juntos?

En medio de las noticias y rumores que circulan sobre su próximo álbum, Shakira paralizó las redes sociales con una serie de imágenes que compartió muy bien acompañada por un apuesto hombre.

Aunque muchos seguidores de la cantante colombiana tienen claro quién es su acompañante en dichas fotos, otra gran cantidad de fanáticos no saben de quién se trata. Incluso, algunos se mostraron confundidos al pensar que es el piloto británico Lewis Hamilton.

Seguidores de Shakira no tardaron en especular que estaría estrenando pareja. Te contamos la verdad. Fotografía por: Instagram @shakira

Shakira y sus sensuales fotos junto a Lucien Laviscount

Así es. La persona que posó junto a la intérprete de Acróstico en estas instantáneas es el actor y modelo británico a quien muchos recuerdan por series como Scream Queens y Emily in Paris.

“Afinando el tiro con Lucien Laviscount en Puntería”, fue la frase que compartió Shakira como descripción a la publicación que, en menos de 12 horas, generó más de 4 millones de reacciones en Instagram.

Vea también: En internet se burlan de Kylie Jenner por su intento de bailar reguetón

Contrario a lo que apuntan la gran mayoría de comentarios en el posteo de la barranquillera, su acercamiento con Laviscount no es por temas amorosos ni personales, sino netamente profesionales. Y es que el artista europeo es el protagonista del video de Puntería, una de las canciones que compone Las mujeres ya no lloran, el trabajo discográfico que la cantante estrenó este 21 de marzo.

¿Quién es Lucien Laviscount y por qué es famoso?

Nació el 9 de junio de 1992 en Reino Unido, pero tiene raíces francesas. Desde niño se interesó en actuar y ser figura de televisión, por lo que a temprana edad hizo su debut en la pantalla chica como parte de algunos comerciales.

Su primer papel importante en una producción lo desempeñó en 2007, cuando apareció en el drama adolescente Grange Hill y se convirtió en uno de los actores más destacados del elenco. Esto le abrió puertas a otros proyectos, incluyendo Coronation Street (2009) y Waterloo Road (2010 - 2011), que lo convirtieron en un rostro familiar para los televidentes británicos.

Te puede interesar: Estrella de TikTok falleció a los 22 años: padecía un raro tipo de cáncer

En 2015, Lucien Laviscount interpretó al personaje recurrente Earl Grey en la serie de comedia y horror Scream Queens, de FOX. Sin embargo, la fama mundial le llegó en 2021 con la segunda temporada de Emily in Paris, serie de Netflix en la que interpretó el personaje de Alfie.

Además de la televisión, esta estrella de 31 años ha incursionado en el cine con películas como One Night in Istanbul, Honeytrap, Runaway y The Bye Bye Man.