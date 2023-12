Shakira y Piqué volverán a librar dura batalla judicial, esta vez por sus hijos

Shakira y Gerard Piqué anunciaron hace año y medio su separación, pero todavía no se han librado de los curiosos ni de los medios de comunicación que permanecen al pendiente sobre cualquier detalle que pueda surgir al respecto,

Shakira y Gerard Piqué habrían terminado por múltiples infidelidades del exfutbolista, según la prensa internacional Fotografía por: Instagram @3gerardpique

Shakira y Gerard Piqué librarán batalla judicial por sus hijos

Desde que se conoció sobre su ruptura, la colombiana y el catalán han protagonizado varios titulares que incluyen, además, a sus hijos Milan y Sasha, teniendo en cuenta que los pequeños hicieron parte del acuerdo de separación al que ambos llegaron.

Sin embargo, según el paparazzi Jordi Martin, quien ha seguido de cerca a la pareja desde sus comienzos, en 2024 se va a librar una nueva batalla judicial por la custodia de los niños de 10 y 8 años.

“Están teniendo problemas por las vacaciones escolares de sus hijos”, explicó el comunicador en el programa español El Gordo y la Flaca, dando a entender que el Gerard Piqué está en desacuerdo con el tiempo que pactó inicialmente para pasar con sus hijos.

Los padres de Milan y Sasha todavía no se han pronunciado públicamente para confirmar o desmentir esta situación, por lo que sus fanáticos esperan en próximos días un pronunciamiento al respecto.

¿Qué ha dicho Shakira sobre su separación de Piqué?

Contrario al hermetismo que ha mantenido el ahora empresario deportivo, la cantante colombiana se ha guardado poco sobre los problemas que tuvo con su expareja, pues ha entregado muchos detalles al respecto a través de entrevistas y canciones como Bizarrap Music Session #53, Monotonía, Acróstico, Te felicito y TQG.

Mientras que en una charla con la revista Elle, la artista de 46 años aseguró que puso como prioridad al padre de sus hijos Milan y Sasha, dejando de lado su carrera y sus sueños por ayudar a que él cumpliera los suyos.

“Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor”, comentó en aquella ocasión.

De igual manera, Shakira mencionó en esa conversación lo mal que la pasó por cuenta de esta ruptura: “A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida (...) He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta”.