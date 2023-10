Shakira y Piqué conciliaron: llegaron a importante acuerdo sobre su ‘nido de amor’

Shakira y Gerard Piqué han vuelto a ser tema de conversación en los medios internacionales de comunicación que, tras exponer el plan orquestado por el exfutbolista y su padre contra la cantante, ahora dan cuenta de una conciliación entre la expareja.

El acuerdo al que habrían llegado Shakira y Piqué

De acuerdo con lo expuesto por El Periódico (Cataluña), la colombiana y el español llegaron a un mutuo acuerdo para la venta del complejo de tres casas que tienen en Esplugues de Llobregat, una exclusiva zona residencial de Barcelona, entre las cuales está la propiedad donde vivieron juntos y vieron crecer a sus hijos Milan y Sasha.

“Entre declaraciones incendiarias y dardos envenenados en canciones, parece ser que van surgiendo acuerdos entre ambos para, poco a poco, ir dejando su relación en el pasado”, aseveró dicho diario sobre el nuevo paso que dieron las celebridades de cara a su separación.

Es clave recordar que el valor actual por las tres casas asciende a la astronómica cifra de 15 millones de euros, según el diario ABC. Una de estas propiedades, construida en 2012, tiene una extensión de 3.800 metros cuadrados y consta de cinco pisos, tres de los cuales están al aire libre y dos subterráneos.

Esta es la mansión que Shakira y Piqué pondrán a la venta y que, en la actualidad, es admisitrada por Joan Piqué, papá del exfutbolista Fotografía por: Captura de pantalla Google Maps

¿Cómo es la relación entre Shakira y Piqué?

Lo primero por aclarar en cuanto al tema es que todo son especulaciones y versiones de periodistas que aseguran obtener información de fuentes bastante cercanas al hoy empresario y a la artista barranquillera.

En ese sentido, se ha dicho que los ánimos entre los padres de Milan y Sasha están bastante movidos, sobre todo, gracias al estreno de la canción El jefe, en la cual habrían varias indirectas para Joan Piqué, padre del antiguo jugador del Barcelona. Además, se ha dicho que los pequeños tendrían prohibido relacionarse con Clara Chía y saber que es la nueva novia de su padre.

No obstante, el paparazzi Jordi Martin, quien ha seguido de cerca la vida íntima de Shakira y Gerard desde hace años, aseguró que la colombiana jamás ha hecho este tipo de solicitudes y por eso, incluso, los niños habrían compartido con la catalana en las pasadas vacaciones de verano que tuvieron en España. Esta versión fue respaldada por uno de los presentadores de Y ahora Sonsoles, programa español de farándula:

“Ella sí se relaciona con esos niños. Se dijo en su momento que había una cláusula al respecto y que, mientras estuvieron con Gerard de vacaciones en Barcelona, ella también compartió con ellos. No se despareció por dos semanas, como se dijo. Me consta que han estado juntos y no hay problema, son una familia normal”.