Shakira y Lucien Laviscount sí serían novios. Él estaría solo por la fama

La vida sentimental de Shakira es uno de los temas que ha generado mayor interés entre sus fanáticos. Aunque su carrera ha sido exitosa y muy comentada a nivel mundial, la barranquillera no deja de ser noticia por su vida privada, luego de su separación de Gerard Piqué en junio del 2022.

Te puede interesar: Shakira reveló la polémica razón por la que sus hijos odiaron la película ‘Barbie’

Shakira Fotografía por: Archivo

Desde entonces, el exfutbolista del Barcelona ha estado en un romance con Clara Chía, la mujer por la que cambió a la barranquillera. Por su parte, la artista de 47 años ha estado enfocada en su carrera musical y en el cuidado de sus hijos Milan y Sasha, pero, hasta el momento, no ha confirmado tener una nueva pareja, aunque sí ha sido vinculada sentimentalmente con varios famosos.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Shakira y Laviscount son novios?

El 20 de marzo, la intérprete de Monotonía sorprendió a sus seguidores al publicar unas sensuales fotografías junto al actor británico Lucien Leon Laviscount para promocionar su canción Puntería junto a Cardi B.

Desde entonces, los artistas han sido captados juntos en diferentes eventos como cenas, e incluso, en una oportunidad salieron de rumba en una reconocida discoteca de Nueva York, donde bailaron y conversaron hasta altas horas de la noche, según afirmó La mesa caliente de Telemundo.

Aunque el actor franco-británico participó en la grabación del videoclip de la mencionada canción, se rumora que podría ser la nueva pareja sentimental de la cantante.

“Honestamente creo que es una de las mujeres más increíbles que he conocido en mi vida, así que poder trabajar con ella y verla recibir todas sus flores es muy especial”, dijo el actor en una entrevista para un medio internacional.

¿Lucien Laviscount quiere a Shakira por interés?

Aunque por ahora ninguno de los dos ha confirmado o desmentido esa información que circula en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales, se rumora que el Lucien, 16 años menor que Shakira, estaría interesado en ella sólo por la fama y el dinero. “Shakira está desesperada por enamorarse, pero sus amigos están preocupados porque Lucien ha ido ascendiendo lentamente en la escala de celebridades mientras sale con mujeres que eran todas menos famosas que Shakira”, le afirmó una fuente a Daily Mail.

Vea también: Beba, del ‘Desafío XX’, reveló que sufrió trastornos alimenticios: “es muy duro”

Según ese medio, los amigos de Shakira temen que él solamente la quiera por interés, para que más personas conozcan su nombre. No obstante, por ahora, aunque se ven seguido, no estarían tan involucrados sentimentalmente.

¿'Nassau’, de Shakira, está dedicada para su ex Antonio de la Rúa?

Entre el 2000 y el 2011, Shakira y Antonio de la Rúa fueron pareja. Después de 10 años de romance, sorprendieron al mundo del espectáculo con su ruptura. Aunque ya ha pasado más de una década desde que se separaron, todavía siguen siendo tema de conversación.

Una de las canciones que forma parte de su nuevo álbum es Nassau. Algunos fanáticos afirman que, probablemente, estaría dirigida a su ex, Antonio de la Rúa.

GALE, una compositora boricua despejó las dudas en HOLA! AMÉRICAS. “Fíjate en esta canción el proceso para mí fue diferente, porque ella ya tenía esta canción hecha y escrita en inglés, entonces ella me trajo al proceso para trabajarle una adaptación y trabajamos juntas la letra en español... A mí me encanta esta canción de hecho es de mis favoritas del álbum, bueno todas son maravillosas, pero esta me gusta mucho. Pero entré en el proceso ya (avanzado), entonces no sabría decirte... Todo es posible, yo creo en la música, en el arte”.