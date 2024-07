Shakira y Karol G estarían peleadas. Estas son las razones

Desde comienzos de año se viene especulando acerca de un posible distanciamiento entre las cantantes colombianas Shakira y Karol G. La barranquillera y la paisa, que estrenaron con rotundo éxito la canción TQG el 24 de febrero del 2023, no volvieron a verse juntas después de la promoción del trabajo.

A pesar de que Shakira suele compartir imágenes o experiencias con algunos de los artistas que se convierten en cercanos con el paso del tiempo, no ha sido ese el caso con la famosa Bichota.

Una de las primeras alertas sobre la poca afinidad que ahora tendrían las dos artistas ocurrió en mayo pasado cuando se celebra la gala MET, a la que asistieron las dos enfundadas en tremendos trajes, que llamaron la atención de inmediato, sin embargo nunca se les vio compartir.

Otra señal de que no estarían en el mejor momento de la amistad fue el hecho de que Shakira invitara al lanzamiento de su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ a Anuel, el ex de Karol G, a quien irían dirigidas algunas de las puyas de la canción TQG, que entonaron la barranquillera y la paisa. Las otras, claramente estaban enfocadas en Piqué, ex de Shaki.

Shakira y Karol G fueron dos de las artistas colombianas con más premios Grammy este 2023. Se dice que ese día Shakira ignoró a Karol. Fotografía por: Twitter

La razón por la que Shakira no habría invitado al escenario de la Copa América a Karol G

La confirmación de que Shakira está enojada con Karol G habría llegado el pasado domingo 14 de julio cuando las dos hicieron presencia en el Estadio Hard Rock de Miami y no se cruzaron saludos ni miradas. Para los asistentes la gran sorpresa fue que Shakira cantara la canción que hicieron las dos y en ningún momento convocó a Karol para acompañarla. La Bichota fue la encargada de cantar el himno Nacional de Colombia y no más.

Ahora se habla de que habría varios factores para que Shakira estuviera realmente molesta con su paisana. De un lado, se menciona que Karol G y Clara Chía habrían tenido un encuentro, aunque no se ha sabido para qué y que la intérprete de Ojos así se habría enterado y le habría molestado bastante. Su pequeña ‘venganza’ habría sido invitar a Anuel al lanzamiento.

Las palabras de Karol G que a Shakira le habrían desagradado

De otro lado, se asegura que la molestia más grande de la barranquillera habría comenzado cuando Karol G dio declaraciones desafortunadas sobre la experiencia de trabajar con ella en la colaboración TQG.

Declaraciones como: “Karol G revela cómo se grabó ‘TQG’ y lo difícil que fue trabajar con Shakira” o “Es muy perfeccionista”, “La producción fue intensa” o las relacionadas con la excesiva disciplina de Shakira o las largas horas de trabajo para lograr el video, que incluyó repetir la misma toma hasta 35 veces, no cayeron bien a los oídos de Shakira.

Para cuando las estrellas se llevaron el galardón a la Mejor Colaboración en los MTV Video Music Awards 2023 por “TQG” la relación ya estaba en crisis, por ello se dice Karol G publicó una foto de las recibiendo el premio, pero Shakira habría preferido subir una de ella sola.

