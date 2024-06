Shakira vivió molesta situación en la clínica donde su papá está recluido

Recientemente, Shakira experimentó una situación incómoda durante una visita a su padre en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde William Mebarak está siendo tratado por una neumonía que padece.

Shakira y su padre, William Mebarak.

¿Qué le pasó a Shakira?

De acuerdo con lo expuesto a través de un video que circula por medio de redes sociales, en medio de este angustiante momento la barranquillera se vio enfrentada a la realidad de su fama. Todo por un guarda de seguridad que le solicitó una fotografía cuando ella iba de camino a ver a su papá, quien salió de una unidad de cuidados intensivos luego de varios días internado.

Shakira, quien estaba en compañía de sus hermanos Tonino y Roberto, se mostró incómoda por la inoportuna solicitud de su fanático e incluso se puso unas gafas. Sin embargo, el hombre alcanzó a capturar la deseada imagen junto a su artista favorita.

Aunque los fans de la intérprete han mostrado respeto por su privacidad en este momento, el pedido del guarda de seguridad es reflejo de la constante presión que enfrentan las figuras públicas para cumplir con las expectativas de su imagen, incluso en momentos de vulnerabilidad personal.

La colombiana no ha emitido un comunicado oficial respecto a este incidente, pero se espera que en próximos días comparta información sobre la evolución en el estado de salud de su padre.

La razón por la que el papá de Shakira suele usas gafas oscuras

La familia de la cantante también ha estado marcada por la tragedia. Uno de los hermanos de la cantante, llamado William, como su padre, murió en un accidente de motocicleta a la temprana edad de 19 años.

Este doloroso evento ocurrió cuando Shakira tenía solo dos años y dejó una profunda huella en sus seres queridos. Incluso, inspirada por el profundo dolor de su padre por esta inesperada pérdida, la barranquillera compuso la canción Tus gafas oscuras, que refleja las emociones y el duelo familiar.

“Llévame, ocúltame en tus gafas oscuras y ayúdame a hacer ilusión en mi mente. Tus gafas oscuras me hacen de poco y no sé lo que pasa. Tus gafas oscuras, intrigantes y misteriosas a cualquiera impactan. Cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma. Detienes el tiempo, detienes mi miente y se acaba la calma, y solo la culpa es de esas gafas oscuras”, dice una estrofa del tema en cuestión.