Shakira tendría advertida a Clara Chía: planearía demandar a sus amigas

Bastante agitados han sido los últimos meses para Shakira, pues atraviesa por un proceso de divorcio con Gerard Piqué y sus dos hijos, Milan y Sasha, han sido tema de discusión y disgusto entre ellos en varias ocasiones.

Otra manzana de la discordia entre la expareja ha sido Clara Chía, actula novia del exfutbolista, a quien la colombiana le habría hecho una advertencia por un tema que la tendría bastante incomoda.

Según el diario La Razón, de España, Shakira se enteró que las amigas más cercanas de la joven española suelen burlarse de ella y le tienen ciertos apodos.

Piqué estaría al tanto de cómo se refieren a la madre de sus hijos Fotografía por: grosby group

“La pandilla de la pareja de Piqué se refiere a la artista como ‘bruja, vieja y menopáusica’. Estos insultos llegaron a los oídos de la de Barranquilla y ha terminado rompiendo su silencio y tomando cartas en el asunto”, informó dicho medio.

Tanta sería la molestia de la barranquillera por este tema que, al parecer, le habría mandado un recado a Clara Chía con Gerard Piqué. Además, se dijo que de continuar con los descalificativos hacia ella, la barranquillera tomará acciones legales en contra de estas mujeres.

“Por mediación de un amiga común de ella y Piqué, la cantante ha pedido al exfutbolista que intervenga ante esta falta de respeto o asegura que tomará acciones legales contra las amigas de Clara”, concluyó el diario español.

La polémica manera en que Shakira permitiría que Clara Chía se acerque a sus hijos

Medios internacionales señalaron a comienzos de junio de 2023 que Shakira habría impuesto una condición a Piqué, la cual al fin permitiría a Clara Chía acercarse a Milan y Sasha, pero fue calificada como “degradante”.

“Gerard no podrá presentar a Clara Chía como su pareja, por lo que deberá decirle a sus dos hijos que es una trabajadora de su empresa Kosmos”, aseveró Prensa Libre, mientras que El Heraldo de México agregó: “Según se ha podido saber, habría una degradante condición para que ello suceda y es que el exfutbolista no podrá develarle a Sasha y Milan que Clara es su pareja, sino que solamente tendría que referirse a ella como una empleada de su empresa Kosmos”.

A lo anterior se suma la información que entregó El Nacional de Cataluña, la cual señala que el antiguo jugador del Barcelona evita que sus hijos vean a la joven constantemente para no levantar sospechas: “Piqué ha tenido que organizarse este verano para estar con sus hijos sin que estos se crucen con su nueva pareja (...) Y también la forma en que se dirigen a Chía en el domicilio de la cantante. Allí no es Clara Chía ni la novia de Piqué. Allí no es más que la empleada de papá, tal y como revelan en medios americanos”.