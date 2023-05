Shakira: se filtró letra de ‘Acróstico’, su nueva canción. ¿Indirecta para Piqué?

La carrera artística y vida personal de Shakira es uno de los temas más comentados durante el último año en medios nacionales e internacionales y redes sociales. Su separación de Piqué, la custodia de sus hijos, su salida de Barcelona y sus nuevas canciones, han dado mucho de qué hablar.

Shakira Fotografía por: Chris Graythen

La última canción que, aparentemente, fue dedicada a Gerard, fue la de TQG, junto a Karol G. Antes de esa, la barranquillera ya había lanzado Te felicito, Monotonía y Sessions Music #53, que también fueron inspirados en su fallida relación con el exfutbolista del Barcelona. Luego de eso, sus seguidores le pidieron pasar la página de su ex y no dedicarle más canciones.

¿Se conoció la letra de Acróstico, nueva canción de Shakira?

Hace unas horas, la también bailarina, sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su nueva canción titulada Acróstico. Anoche, en sus redes sociales, escribió: “ACRÓSTICO Mañana / Tomorrow 8PM EST”.

En la imagen de portada, aparecen dos pequeños pajaritos saliendo de su nido mientras miran a su mamá que está más abajo. Al parecer, estaría haciendo referencia a sus dos hijos Milan y Sasha y la situación que viven actualmente con todo lo que ocurrió con la ruptura de sus padres.

En redes sociales se filtró un fragmento de lo que sería esa nueva canción. Según se rumora, se trataría de una balada en cuya letra dice: “lo único que quiero es su felicidad, pero las cosas no siempre son como las soñamos, a veces corremos, pero no llegamos, nunca dudes de que aquí voy a estar...”.

Los comentarios no se han hecho esperar. Sus fanáticos no ven la hora de escuchar el nuevo tema, al que también le auguran un gran éxito: “no la he escuchado y ya se me aguaron los ojos”, “será dedicada a sus hijos”, “para aquellos que dicen que extrañan a la Shakira de antes, la canción es una balada”, “claramente pinta bien”, “en la imagen se entiende que son Shaki y sus 2 hijos”.

Shakira volvió a hablar ‘barranquillero’ y es tendencia en redes

Durante una reciente entrevista con la revista Billboard, la colombiana habló sobre sus raíces, afirmando que no se olvida de dónde viene y lo orgullosa que se siente de ser barranquillera. Alli, habló de los dichos populares que más le gustan y muchos la felicitaron porque “recuperó” su acento natal. “Ya le está volviendo el acento costeño”, “Shakira orgullo de mujer colombiana”, “tan Bonita Shakira, verla feliz y sonriente”, “costeñísima”, “hermosa Shaki”.