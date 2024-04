Shakira se confesó: esta es la canción de su repertorio que ya no soporta escuchar

El pasado 22 de marzo fue el día que Shakira escogió para sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran, aquel con el que prometió darle cierre a una de las épocas más difíciles de su vida: su pública separación del exfutbolista Gerard Piqué.

Fue en junio del 2022 que la pareja hizo pública la noticia de que su relación amorosa de más de diez años había llegado a su fin. En su momento la ruptura se hizo más escandalosa por sus razones, pues se habló de una infidelidad por parte del deportista con una mujer mucho menor que la barranquillera llamada Clara Chía.

La cantante no se quedó callada y, de hecho, incluyó en su disco la colaboración musical que hizo con el productor argentino Bizarrap, en la que expuso detalles de la conclusión de su romance, incluyendo el nombre de la supuesta amante del papá de sus dos hijos.

Shakira estuvo en ‘Hot Ones’ comiendo alitas picantes

Hot Ones es uno de los programas más famosos de internet. Su formato de entrevistas ha cautivado al mundo por su originalidad, pues consiste en cuestionar a diferentes celebridades mientras se comen alitas bañadas en las salsas más caras del mundo.

El programa ha tenido a celebridades de la talla de actores de Hollywood como Jennifer Lawrence y Mark Ruffalo, hasta cantantes como Billie Eilish y Rosalía.

Shakira no se quedó atrás, y pasó por el formato presentado por Sean Evans. La colombiana no solo habló de su vida personal y profesional, si no que además divirtió con sus gestos mientras probaba los alimentos.

Dentro de lo que mencionó la cantante estuvo un curioso detalle respecto a su repertorio de canciones. En la charla reveló que al pensar en su juventud lo primero que siente es pena al pensar en algunas de sus canciones.

“Dices que escuchas a la antigua Shakira en la radio en esas canciones y les dices a tus hijos ‘solía apestar’ (...) ¿Qué te produce molestia o cringe cuando escuchas tu material de hace años?”, le preguntó Evans a la autora de She Wolf.

“Creo que solía exagerar el llanto en mi voz, ¿sabes? el lero, lole, lole. Ahora pienso que eso fue un poco exagerado, demasiado Shakira”, contestó la cantante. En la canción que más usó ese recurso fue Whenever, Wherever.