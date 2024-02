Shakira rompió récord con su nuevo álbum sin haberlo lanzado todavía

El pasado 15 de febrero Shakira hizo un especial anuncio. Tras semanas de rumores, generados por un video en el que la cantante le advirtió a sus seguidores estar atentos, la barranquillera reveló que está próxima a lanzar un nuevo trabajo discográfico. Fue a través de una galería de fotografías que la creadora de temas como El jefe reveló la llegada de su nuevo álbum llamado Las mujeres ya no lloran (Women no longer cry).

Este será el nuevo álbum de Shakira

Tal y como relató, su nuevo compilado de canciones se estrenará el 22 de marzo que viene. El título de la nueva entrega hace referencia a una de las frases más populares del año pasado, aquella que creo la artista de 47 años con el productor argentino Bizarrap. “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, canta la mamá de Sasha y Milan en la Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

“Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, redactó la creadora de temas como Te felicito y Acróstico.

Shakira rompió récord con su nuevo disco

A más de un mes del día del lanzamiento del disco, la cantautora ya rompió un nuevo récord. Sin que sus seguidores todavía tengan en sus manos todas las nuevas canciones que tiene preparadas ‘Shak’, la también bailarina logró alcanzar una cifra de ventas que no se había logrado antes en Amazon.

“Me dicen de mi equipo que nuestro nuevo álbum es ya # 1 ventas de pre-orders en Amazon. Gracias por tanto. Por confiar en mí y en mi música y apoyarme en todos los momentos de mi vida. Los adoro”, escribió la cantante barranquillera en sus canales de difusión para sus fanáticos.

El álbum número 12 de Shakira tiene 16 canciones, entre ellas, 8 nuevas y un remix. Se suman siete sencillos que ya se conocen como TQG, en colaboración con su colega Karol G, Te Felicito, con Rauw Alejandro y Copa Vacía, con Manuel Turizo.

Según los datos de venta, los precios de los CD son de 12.98 dólares, mientras que los vinilos cuestan 34.98 dólares.