Shakira reveló la polémica razón por la que sus hijos odiaron la película ‘Barbie’

Luego de su separación de Gerard Piqué, Shakira ha estado abierta a hablar en diferentes entrevistas con medios de comunicación de todo el mundo, sobre diferentes temas, entre ellos, la intimidad de su hogar, lo que sucedió con el exfutbolista del Barcelona, la relación con sus hijos Milan y Sasha, e incluso, ha opinado sobre temas de interés social.

Te puede interesar: Shakira: esta es la millonaria cifra que cobraría por un concierto privado

Shakira. Fotografía por: Redes sociales / X

¿Por qué los hijos de Shakira odiaron la película ‘Barbie’?

Actualmente, la intérprete de Monotonía se encuentra promocionando su nuevo disco Las mujeres ya no lloran, que, en cierta medida, ha impulsado un mensaje sobre el empoderamiento de las mujeres.

En una reciente entrevista con la revista Allure, la artista fue cuestionada sobre, si en algún momento, se ha sentido identificada con la película Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Su respuesta sorprendió a todos, y, de hecho, terminó generando polémica, pues aseguró que no le gustó ni a ella ni a sus hijos. “Mis hijos la odiaron totalmente. Sintieron que era castradora y en cierta medida estoy de acuerdo con ellos. Estoy criando a dos niños y quiero que ellos también se sientan poderosos al respetar a las mujeres”, reveló la cantante.

Sus palabras dividieron las opiniones en redes sociales, pues, precisamente, en los últimos dos años la barranquillera ha sido todo un referente del feminismo y empoderamiento de la mujer. “Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad... Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro propósito. Nos complementamos y ese complemento no debe perderse”, aseguró.

Shakira defiende el papel de la mujer

Asimismo, la también compositora y bailarina de 47 años resaltó: “me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también”.

Las palabras de la artista no fueron bien recibidas por los internautas, quienes no dudaron en dejar múltiples críticas. “Espera, ¿nos ha estado engañando todo este tiempo?”, “¿Shakira sexista? ¿La que casi solo colabora con hombres? ¿La de una canción antiaborto? ¿La que se sintió atraída por un futbolista con una sola neurona? ¿La que siempre expresa admiración por su padre y casi nunca menciona a su madre?”, “hace dos meses las feministas pusieron a Shakira en un pedestal por “no llorar y ganar dinero”, hoy el feminismo la cancela solo porque como madre de 2 niños no le gustaba Barbie… Por último, la hipotenusa”, son algunos de los comentarios que han hecho sus seguidores.

Vea también: ¿Adiós a Piqué? Shakira dio pistas de un nuevo amor: “me gustas demasiado”

¿Dónde ver ‘Barbie’ en plataformas?

En la comentada película, que fue la más taquillera el año pasado, Barbie lleva una vida ideal en ‘Barbieland’, donde todo, aparentemente, es perfecto. Sin embargo, la famosa muñeca comienza a cuestionarse sobre algunas situaciones incómodas que no encajan en su mundo ideal. Durante el film, se deja un mensaje de empoderamiento e inclusión recordándole a las mujeres que “pueden ser todo lo que quieran ser”.

Entre las frases más comentadas de la película, están: