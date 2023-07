Shakira respondió a críticas por ‘Music Sessions #53’: “no soy una empleada”

El 11 de enero, Shakira lanzó su canción Music Sessions #53 junto a Bizarrap, tema que fue todo un éxito en las diferentes plataformas digitales a nivel mundial, batiendo todos los récords.

Shakira Fotografía por: Instagram @shakira

Aunque anteriormente la artista ya había estrenado otros temas con indirectas a Piqué, fue precisamente esta canción con Bizarrap con la que fue más directa con su expareja y su nueva pareja sentimental Clara Chía. En la letra, la también bailarina, expresó: “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda…Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan… Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena…”.

¿Qué dijo el equipo de Shakira por su canción con Bizarrap?

Además de ser todo un éxito, la canción también generó polémica, pues muchas personas revelaron que Shakira estaba “ardida” con el padre de sus hijos Milan y Sasha y que ya debía superarlo.

En una entrevista con Primer Impacto, de Univisión, la barranquillera contó todo lo que hubo detrás de Music Sessions #53. “No pensé que iba a ser tan emblemática, eso no me lo imaginaba”.

Sin embargo, lo que no se conocía era que muchas personas de su entorno le aconsejaron que no lanzara esa canción: “mucha gente alrededor mío, de mi equipo... me decían: ‘No no, no vas a sacar esa canción Shakira, ¿en qué estás pensando? No no, tienes que cambiar la letra’. Y no, yo no soy una empleada de las Naciones Unidas ni una funcionaria pública. Yo soy una artista y tengo realmente que expresarme, expresar lo que siento y cómo lo siento. Y esa libertad de expresión no es negociable”, contó.

¿Shakira está en su mejor momento tras la separación de Piqué?

En la misma entrevista, Alejandra Espinoza, la periodista que habló con ella, le preguntó sobre si siente que ha tocado el cielo con su carrera, a lo que la cantante respondió: “la definición del éxito es tan subjetiva... Creo que para mí el éxito es simplemente hacer lo que quieres y lo que te gusta, con la libertad de poder expresar tus sentimientos y emociones. Y estas canciones que he estado escribiendo y compartiendo con la gente, son un reflejo de mi mundo interior. Estoy contenta con los resultados, con el recibimiento del público. Creo que tengo los mejores fans del mundo. Son lo más lindo... Me conocen tanto, me comprenden, me acompañan, me defienden... me siento muy arropada por ellos”, concluyó.