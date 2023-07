Shakira no suelta a Piqué: le habría enviado nueva indirecta sobre la lealtad

Luego de su separación, Shakira y Gerard Piqué son a diario tema de conversación por diferentes razones. Tal y como sucedió en horas recientes, tras conocerse la entrevista que la cantante brindó a Primer Impacto, programa de Univisión.

En esta conversación, la colombiana se refirió al difícil momento que atravesó tras su ruptura con el español y lo hizo agradeciendo a sus seguidores por acompañarla en esos días.

“Creo que tengo los mejores fans del mundo, realmente son impresionantes. Me conocen tanto, me comprenden, me acompañan, me defienden y me siento tan arropada por ellos”, aseveró Shakira.

Te puede interesar: J Balvin resultó herido en un accidente de moto: “Se borró”

Piqué y Clara Chía demandan a periodista, amigo de Shakira VEA Fotografía por: INSTAGRAM

¿Qué dijo Shakira sobre Piqué?

Luego de agradecer a sus fanáticos, la artista de 46 años habló sobre la lealtad y habría enviado una pulla hacia su antigua pareja, quien le habría sido infiel en múltiples ocasiones, según dio a conocer el paparazzi Jordi Martin.

“Mira que la lealtad es algo muy exótico hoy en día. Es difícil encontrar a una persona leal ¡Realmente muy difícil!”, aseveró.

Y aunque no nombró a Piqué en su comentario, las palabras de Shakira fueron consideradas por sus seguidores como una clara indirecta hacia el exjugador de fútbol.

Puedes leer también: Yeison Jiménez se fue de Colombia y la razón lo tiene feliz

Otras veces que Shakira habló de Piqué tras su separación

En charla con la revista ELLE, de la cual fue portada, la barranquillera habló por primera vez después de su divorcio y aseguró que su amor por el padre de sus hijos fue incondicional.

Tanto fue el compromiso que dijo tener la cantante con su relación que, según ella, puso en juego su carrera como cantante para que él cumpliera sus sueños como jugador de fútbol.

“Puse mi carrera en segundo plano y vine a España para apoyarlo, para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Fue un acto de amor y gracias a eso mis hijos pudieron tener una mamá presente”, indicó aquella vez.

En la más reciente declaración que Shakira entregó en su proceso contra el Ministerio de Hacienda de España, por presunta evasión fiscal, reiteró que su esfuerzo por la relación fue total.

“No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística (...) Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar en el Junior por amor”, concluyó.