Shakira no estaría viviendo sola en Miami ¿Se está desquitando de Piqué?

El pasado mes de abril, por medio de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, Shakira le dijo adiós a Barcelona, ciudad donde vivió por más de 13 años con su expareja Gerard Piqué y sus hijos Milan y Sasha; y le dio la bienvenida a su nuevo hogar en Miami.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”, aseguró en su momento.

¿Con quién está viviendo Shakira en Miami?

La cantante barranquillera aún está terminando de instalarse en ‘La ciudad del sol’, donde habría comprado una lujosa mansión para vivir con sus hijos. Sin embargo, según el diario El Nacional, de Cataluña, no estaría sola, pues sus padres William Mebarak y Nidia Ripoll se habrían instalado con ella y sus pequeños. “Shakira no está viviendo sola con sus hijos en Miami”, aseguró la publicación española.

El que no estaría muy feliz con la noticia sería Piqué, quien intentó evitar que esto sucediera, ya que no estuvo de acuerdo con la decisión. Según el diario, la intérprete de Te felicito se estaría ‘desquitando’ del deportista. Según medios internacionales, la pareja de Clara Chía habría visto algunas propiedades en Miami para tener mayor cercanía con sus hijos, Milan y Sasha.

Como se conoce, hace unos días estuvo compartiendo con los pequeños allí, no obstante, se habría ido de Estados Unidos antes de tiempo, por una supuesta pelea que sostuvo con Tonino, hermano de la cantante.

“La noticia del fin de semana es que, se supone, que Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y en dicha discusión, supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer Tonino, el hermano de la cantante, se tendría que ir a golpes con Piqué para defender a su hermana”, aseguró Verónica Bastos, conductora de La mesa caliente de Telemundo.

