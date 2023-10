Shakira le respondió pulla a Bad Bunny: “Facturemos juntos entonces”

Bad Bunny se convirtió en uno de los artistas más escuchados del mundo, tras el lanzamiento de su nuevo álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana. El ‘conejo malo’ lanzó su compilado de canciones el viernes 13 de octubre y, tan solo horas después, ya se había convertido en el cantante con el álbum más reproducido de este año, en tan solo un día, en la plataforma de reproducción musical de Spotify.

Los fanáticos que escucharon el disco manifestaron su felicidad al darse cuenta que el reguetonero puertorriqueño había regresado al trap que hacía en 2016. El artista de 29 años no solo generó emoción en sus seguidores por sus sonidos y letras, sino también por las sorprendentes menciones que hizo dentro de algunas canciones acerca de personalidades del mundo, especialmente, tres colombianos: J Balvin, Shakira y Karol G.

En medio de esa coyuntura, fanáticos de los tres artistas nacionales están a la espera de sus respuestas, sin embargo, hasta el momento, Balvin había sido el único en contestar. Sin embargo, fue sorprendente para los seguidores de la cantante barranquillera que decidiera hablar al respecto. Fue a través de sus redes sociales que la intérprete de Te felicito decidió hablar.

Bad Bunny no mencionó textualmente el nombre de Shakira, sin embargo, en su canción Los Pits, menciona la frase “ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar”, oración similar a la que incluyó Shakira en la sesión musical que hizo con el productor argentino Bizarrap: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

En respuesta, la ex de Piqué publicó un video, en sus historias de Instagram, donde se ve la letra de Benito, nombre de pila del reguetonero, y le hizo una especial sugerencia al puertorriqueño. “Facturemos juntos entonces”, escribió la barranquillera.

Bad Bunny también se refirió a Karol G y a J Balvin

Shakira no fue la única protagonista en las nuevas composiciones del trapero. En su tema Vuelve Candy B, por ejemplo, Bad Bunny estaría haciendo referencia a Karol G. Aunque no dice textualmente el nombre de Karol G, sí hace referencia a la palabra ‘bichota’, nombre con que se conoce a la intérprete de Oki Doki. En la canción, ‘el conejo malo’ dice: “Vengo de PR (Puerto Rico), de donde son las verdaderas Bichotas”.

En lo que respecta a Balvin, reconocido por temas como Mi gente y Colmillos, hay una canción, Thunder y Lighting, que lo alude en el nuevo álbum de Benito: “Ustedes me han visto con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”.

Es de destacar que el colombiano ya contestó a través de las historias de su cuenta de Instagram, y aseguró que no sabía de dónde venía aquel ataque en su contra: “Nos apoyamos mutuamente, hicimos otra historia, creamos una historia nueva, creo yo, dentro de la música. No entiendo lo que pasa por la mente, realmente no entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona, así que realmente a mí eso me tiene extrañado”.