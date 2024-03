Shakira hizo fuerte confesión: “Es bueno no tener marido”

Quedan apenas unas cuantas horas para que se estrene el nuevo álbum de Shakira. Será el 22 de marzo que la barranquillera lance su compilado de canciones llamado Las mujeres ya no lloran (Women no longer cry en inglés), con el que le dará inicio a una nueva era en su carrera profesional.

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Shakira?

“Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, redactó la creadora de temas como Te felicito y Acróstico al anunciarlo.

Para promocionar la llegada de su disco, la bailarina ha estado ofreciendo varias entrevistas. En aquellas conversaciones la intérprete de Monotonía se ha referido a sus inspiraciones para crear esta nueva entrega musical y ha hablado de su escandalosa separación de Gerard Piqué, con quien estuvo más de diez años de su vida.

En una charla con Zane Lowe, para Apple Music, la mamá de Milan y Sasha aseguró que estar en pareja hizo que cohibiera su carrera en la industria del entretenimiento, pues al ir al estudio de grabación sentía que estaba desatendiendo a su familia.

Shakira habló de su expareja, Gerard Piqué

Según mencionó, quedarse sin pareja fue una de las mejores cosas que pudo haberle pasado, pues solo así se reactivó su creatividad y su emoción por su carrera. “Hubo momentos que realmente no disfruté, me sentí culpable, desgarrada, Ahora se siente totalmente diferente. Aunque ahora es más difícil porque ahora estoy a cargo de dos niños, que dependen mucho de mí. Soy madre soltera, no tengo marido en casa para ayudar en nada, de cierto modo es bueno no tener marido, porque no sé por qué me jugaba en contra, muy mal”, mencionó entre risas.

Aseguró que en la actualidad se siente más completa y que puede sentir el respaldo y la lealtad que sus fanáticos le han ofrecido. “Ellos me conocen tan bien, me entienden, están ahí para mí en los buenos y malos momentos (...) hay verdaderos sentimientos de amor y respeto ahí”, reveló.