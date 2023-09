Shakira hace referencia a su exsuegro en su canción ‘El jefe’: “no pisa sepultura”

Shakira entregó a sus seguidores El jefe, canción que hizo en colaboración con el grupo de música regional mexicana Fuerza Regida. En el tema, la cantante hace referencia, entre otras cosas, a la historia de muchos ciudadanos del mundo que, a pesar de cumplir sus labores, no son bien remunerados económicamente.

En su lanzamiento, la barranquillera menciona a Lili Melgar, la niñera de sus hijos, quien vivió una difícil situación luego de, supuestamente, haber sido despedida por Piqué, que no le habría pagado indemnización, y hace alusión a Joan Piqué, su exsuegro. ¿Qué dice del abuelo de sus hijos?

También puedes leer: Lili Melgar, la niñera de Shakira a la que ella le dedicó su canción ‘El jefe’

En la canción, Shakira interpreta: “Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”.

¿Quién es el exsuegro de Shakira?

El padre de Gerard Piqué se llama Joan Piqué Rovira, Es un abogado y empresario catalán de 63 años, quien, de acuerdo con la prensa internacional, tiene una fortuna que supera los 50 millones de dólares. Es amante de la literatura y escribió dos libros, Dos vidas y Fantasmas del pasado.

Uno de los hechos más relevantes de la tensa relación entre el hombre de negocios y su exnuera tiene que ver con una propiedad. Según varias fuentes, Joan Piqué es administrador de Inversiones BCN Two & Two SL, compañía propietaria de la lujosa mansión donde vivían la cantante y exfutbolista cuando eran pareja.

Te puede interesar: Tim Ballard: él es el protagonista real de “Sound of Freedom”, así se ve hoy

De hecho, en medio del extenso proceso que vivió Shakira cuando terminó su relación sentimental con el barcelonés, se hizo público que había recibido una carta de desalojo firmada por su exsuegro. En la misiva le decía, supuestamente, que tenía que abandonar la casa antes del 30 de abril de este año, pues ella ya no figuraba como dueña del inmueble, llamado Esplugues de Llobregat. El 2 de abril, Shakira, de la mano de sus dos hijos, Sasha y Milan, salió de Barcelona con destino a Miami.