Shakira habló del dolor que sintieron sus hijos: “no pudimos darles una familia”

Aunque ya ha pasado un año desde que se oficializó la separación de Shakira y Piqué, todavía sigue siendo uno de los temas más comentados en el mundo. Al principio, la barranquillera guardó silencio sobre lo que ocurrió con su relación, pero poco a poco fue brindando detalles y desahogándose sobre lo que estaba viviendo. La música, sus hijos, sus padres y fanáticos han sido su ancla para sobrellevar una de las etapas más oscuras de su vida.

Entrevista de Shakira con ‘People en Español’

Con un nuevo renacer, la intérprete de Acróstico decidió brindar una nueva entrevista para hablar, con su corazón más reconstruido, sobre la turbulenta etapa que enfrentaron como familiar.

La artista se enfocó en el amor que siente hacia sus padres y hacia sus hijos. “Ellos para mí lo son todo, son la razón de mi vida. Me inyectan una fuerza cada día indescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías”, dijo.

La canción de Acróstico ha sido para la artista la mejor colaboración que ha realizado hasta el momento en toda su carrera. “Siempre quise escribir una canción a mis hijos, desde el primer momento que los tuve en mis brazos. Pero pensaba que cualquier intento de resumir con palabras toda la emoción que me producen, el sentimiento que tengo por ellos, serían esfuerzos fútiles, porque no me alcanzarían jamás las palabras o las notas en una canción para resumir todo el amor que siento por ellos, todo ese amor que me sobrepasa. Así que haber logrado escribir una canción como “Acróstico”, que ocupan ellos de principio a fin, inclusive con sus propios nombres, es de mis mayores logros personales y como artista. [Es] seguro la colaboración más emocionante de mi historia, creo que nada más podrá, de aquí en adelante, superar esta canción”, dijo.

¿Cuáles son los planes y sueños de Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha?

Con su llegada a Miami, en abril pasado, la cantautora comenzó de cero una nueva vida junto a sus dos hijos, luego de intentar por varios años ofrecerles una familia junto a Piqué. Pero como dice el viejo refrán: “después de la tormenta, llega la calma”. La artista está lista para darles lo mejor a Milan y Sasha. “Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles. Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia con la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres pero de bien. Felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos”.

“Permanecía asustada”: Shakira

Para la artista no ha sido un proceso fácil todo lo que ha vivido durante el último año; sin embargo, ha sido resiliente y ha tenido que trabajar arduamente por recuperar su sonrisa. “Estoy en ese proceso. No niego que muchas veces me cuestiono, como lo hacemos todos, si somos merecedores del amor, hasta que aprendemos a amar, a aceptarnos como somos, y dejamos de creer que solo valemos si alguien nos lo demuestra, y empezamos a trabajar en realmente creerlo. Pero hay de todo un poco. Hay días de días”, señaló.

De igual manera, resaltó que pese a las circunstancias, ha podido sobrevivir y entender el verdadero significado de la palabra “mujer”. “Hay días en que me siento fuerte, hay días en que me siento que he vivido tantas cosas duras, que puedo enfrentarme a lo que sea. Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final, y las he sobrevivido. Pensé que no podría, sin embargo, la resiliencia del ser humano es inagotable, y más la de las mujeres. Porque ahora entiendo, más que nunca, lo que es ser mujer, lo he vivido en carne propia, y puedo comprender el significado de ser mujer en todo el sentido de la palabra. Me siento mujer hasta la médula de los huesos. Y eso significa también ser frágil y vulnerable a ratos. Pero también, exactamente lo contrario”.