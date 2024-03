Shakira habló de los “sacrificios” que tuvo que hacer por Gerard Piqué

Quedan apenas días para que se estrene el nuevo álbum de Shakira. Será el 22 de marzo que la barranquillera lance un compilado de canciones llamado Las mujeres ya no lloran (Women no longer cry en inglés), con el que le dará inicio a una nueva era en su carrera profesional.

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Shakira?

“Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, redactó la creadora de temas como Te felicito y Acróstico al anunciarlo.

Puedes leer también: ¿Carla Giraldo arremete contra Cristina Hurtado?: “Qué viva la gente sin filtros”

Recientemente, en una entrevista con el medio de comunicación británico The Times, la mamá de Sasha y Milan habló acerca de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, con quien protagonizó una escandalosa ruptura tras una relación de más de diez años. En la conversación mencionó que durante su romance tuvo que hacer muchos sacrificios.

Shakira sacrificó su carrera por Gerard Piqué

“Hubo muchos sacrificios por amor. Durante mucho tiempo, frené todo para estar al lado de Gerard y que él pudiera jugar al fútbol”, señaló la intérprete en la entrevista. Además de ello, la artista detrás de temas como Loba y Monotonía bromeó acerca de la forma en la que se refiere al padre de sus hijos, acusado de haberle sido infiel con una mujer mucho menor llamada Clara Chía.

El apodo de Shakira a Gerard Piqué

El apodo surgió cuando habló de las canciones que en su nuevo disco están dedicadas al deportista. “¿Sobre Voldemort? ¿Aquel que no puede ser nombrado? (...)espero que sea la última canción que escribo sobre esto y sobre él”, dijo al hablar de la canción que, justamente, lleva el nombre de Última.

Te puede interesar: Foto: la supuesta novia de James Rodríguez es una deportista brasileña

La bailarina también se refirió a sus hijos y a la forma en la que afrontaron la separación de sus padres: “Ellos saben que solo hay una manera de vivir y es aceptando el dolor y cada uno de nosotros tiene maneras diferentes de hacerlo (...) Cuando su padre y yo estábamos pasando por este proceso de separación, Milan escribió dos canciones increíbles, de esas que te hacen llorar”.