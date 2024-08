Shakira fue captada cenando con misterioso hombre. ¿Nuevo amor?

Una vez más, Shakira vuelve a estar en el ojo público, no solo por su carrera artística, sino, sobre todo, por su área sentimental. Tras su separación de Gerard Piqué, hace dos años, la barranquillera ha sido relacionada con varios hombres, entre ellos, Lewis Hamilton.

¿Quién es el nuevo novio de Shakira?

Aunque la intérprete de Monotonía fue vista en varias oportunidades en eventos públicos y privados con el piloto de carreras británico, nunca se confirmó que en realidad estaban juntos como pareja, lo que sí se determinó es que tenían una gran amistad.

Shakira y Lewis Hamilton Fotografía por: Instagram

Ahora, la también bailarina vuelve a ser tendencia luego que, en las últimas horas, se viralizaran unas fotografías donde aparece cenando en un restaurante con un hombre del cual se desconoce su identidad.

Esa salida nocturna ha despertado la curiosidad de los fanáticos de la barranquillera, quienes especulan que podría tratarse de su nuevo amor. El portal de entretenimiento TMZ informó que Shakira estaba en el restaurante Lido Bayside de The Standard Spa, en Miami, ciudad en la que vive junto a Milan y Sasha, sus hijos, desde que se separó de Piqué. En las imágenes se observa que se encuentran frente al mar, disfrutando de una cena.

No es la primera vez que captan a la cantante compartiendo con algún hombre. En varias oportunidades ha dicho que, por ahora, prefiere estar enfocada en su carrera artística que había descuidado por Piqué y, por supuesto, en el cuidado de sus dos hijos.

El mensaje oculto de Shakira en su canción ‘Nassau’

Tras su separación, la barranquillera ha estrenado varios temas donde expresa sus sentimientos. Varias de ellas han sido dedicadas a su ex, con quien compartió más de una década de su vida.

Nassau es una de sus más recientes canciones. De acuerdo con la letra, al parecer, se estaría refiriendo a un nuevo amor.

“Yo que había prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía cerrao’, con llaves y con candao’, pero, ¿qué hago? Me gustas demasiao’. Esto ya sé pa’ónde va y tengo miedo a otra decepción. No me quiero lastimar, pero ya me abriste el corazón y ahora tiene más reversa un avión”, dice una de las estrofas de la canción.