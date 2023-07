¿Shakira está enojada con Piqué por Milan y Sasha? Su exsuegra tendría que ver

Todo parece indicar que la relación de Shakira y Piqué sigue siendo complicada, luego de más de un año desde que anunciaron su separación. En los primeros meses de la ruptura se hablaba que la cantante y el futbolista habían quedado en buenos términos por el bienestar de sus hijos; sin embargo, con el paso del tiempo, especialmente después del acuerdo por la custodia de los niños, todo se complicó.

Shakira y Piqué Fotografía por: Instagram

Generalmente, la expareja suele evitar tener algún tipo de encuentro, aunque por sus hijos han tenido que compartir algunos momentos, teniendo en cuenta que la colombiana vive en Miami y Piqué en España. El futbolista solo puede compartir con ellos en temporada de vacaciones, mientras que Shakira es la encargada de su cuidado permanente en Estados Unidos.

¿Qué pasó entre Shakira y Piqué?

En las últimas horas surgió un nuevo rumor sobre la relación de la colombiana con el catalán. Al parecer, Piqué no estaría cumpliendo el acuerdo al que habían llegado cuando definieron la custodia de Milan y Sasha. Las periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez, quienes han revelado varios detalles de lo que ha ocurrido en la vida de las dos celebridades, contaron que hubo un nuevo desencuentro entre ellos.

De acuerdo con sus declaraciones, la intérprete de Copa vacía estaría muy molesta con su ex porque ha incumplido una parte del convenio. “Shakira no está de acuerdo con que Piqué no tome todo el tiempo libre posible de su trabajo y de sus compromisos personales para estar con los niños durante su periodo vacacional. Shakira no ha autorizado en ningún momento que los niños pasen parte de su periodo vacacional con familiares o terceros”.

Esa información habría surgido porque, al parecer, Gerard estaría dejando a sus hijos con su mamá Montserrat Bernabeu o con otras personas, mientras él realiza sus compromisos laborales. Todo esto, mientras los niños están en España de vacaciones.

Milan y Sasha con su abuela Montserrat Bernabeu

Hace unos días, Europa Press publicó unas imágenes donde se observa al exfutbolista del Barcelona hablando con su mamá Montserrat Bernabéu dentro de un automóvil. Junto a ellos, estaban Milan y Sasha, quienes, al parecer, debían quedarse con su abuela mientras su papá se iba a cumplir con unas reunión de su empresa Kosmos. Eso habría disgustado completamente a la intérprete de Acróstico.