Shakira es acusada de plagio por la portada de su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’

El pasado 11 de febrero, Shakira dejo bajó expectativa a sus seguidores tras dejar un misterioso mensaje en sus redes sociales. Con un corto video, la intérprete de Monotonía dio pistas de que algo se acercaba en su carrera. El clip mostraba a la artista en diferentes momentos de su camino en la música al lado de un mensaje que decía: “estén atentos”.

Los fanáticos de la barranquillera comenzaron a tejer teorías y a mencionar que si bien podría tratarse de una gira mundial, también podría ser la confirmación de la llegada de un nuevo trabajo discográfico. El misterio, finalmente, se terminó en la mañana del 15 de febrero cuando, a través de su cuenta de Instagram, la cantautora anunció el nombre y la fecha de su siguiente álbum.

El nuevo álbum de Shakira: ‘Las mujeres ya no lloran’

Tal y como relató, su nuevo compilado de canciones llevará el nombre de Las mujeres ya no lloran (Women no longer cry) y se estrenará el 22 de marzo que viene. El título de su álbum número 12 hace referencia a una de las frases más populares el año pasado, aquella que creó para su colaboración con el productor argentino Bizarrap, la Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

ana mena: hace algo



shakira: copiar y pegar pic.twitter.com/R8gQ9lt7CM — marina (@marinadpp) February 15, 2024

“Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, redactó la creadora de temas como Monotonía y El jefe.

Acusan a Shakira de plagio por la portada de su disco

Tras la publicación de la noticia, en X, antes Twitter, internautas encontraron coincidencias en las fotografías de las portadas del disco de la barranquillera con el de Ana Mena, cantante y actriz española. En las fotografías se ve a ambas mirando hacia arriba con lágrimas ficticias en sus ojos creadas con brillos. De la misma manera, coincide la tipografía de las portadas de los álbumes.

A la colombiana ya se le había acusado de copiar a la española por el video de Copa Vacía, en donde la intérprete de Monotonía usó un traje de sirena. La modelo europea, por su parte, también se puso una cola de sirena para rodar el video de su tema Acquamarina, el que hizo con el italiano Gué.