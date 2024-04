Shakira divirtió en una entrevista comiendo alitas picantes

El pasado 22 de marzo fue el día en que Shakira decidió sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran, aquel con el que prometió darle cierre a una de las épocas más difíciles de su vida: su pública separación del exfutbolista Gerard Piqué.

Fue en junio del 2022 que la pareja hizo pública la noticia de que su relación amorosa de más de diez años había llegado a su fin. En su momento la ruptura se hizo más escandalosa por sus razones, pues se habló de una infidelidad por parte del deportista con una mujer mucho menor que la barranquillera llamada Clara Chía.

La cantante no se quedó callada y, de hecho, incluyó en su disco la colaboración musical que hizo con el productor argentino Bizarrap, en la que expuso detalles de la conclusión de su romance, incluyendo el nombre de la supuesta amante del papá de sus dos hijos.

Shakira ‘paralizó’ el Times Square de Nueva York

Recientemente, la cantante impactó a sus seguidores con una presentación sorpresa en las calles de Nueva York. La barranquillera, según medios internacionales, ‘paralizó’ el Times Square con su presencia y logró juntar a 40 mil personas que pudieron verla en vivo y en directo de manera gratuita.

“Qué experiencia tan loca. 40.000 mil de ustedes en el Times Square. Tengo escalofríos. Gracias por tan increíble bienvenida y por venir de fiesta conmigo, Nueva York”, redactó la cantautora al lado de un fragmento de su presentación.

Shakira estuvo en ‘Hot Ones’ comiendo alitas picantes

Hot Ones es uno de los programas más famosos de internet. Su formato de entrevistas ha cautivado al mundo por su originalidad, pues consiste en cuestionar a diferentes celebridades mientras se comen alitas bañadas en las salsas más caras del mundo. El programa ha tenido a celebridades de la talla de actores de Hollywood como Jennifer Lawrence y Mark Ruffalo, hasta cantantes como Billie Eilish y Rosalía.

Shakira no se quedó atrás, y pasó por el formato presentado por Sean Evans. La colombiana no solo habló de su vida personal y profesional, si no que además divirtió con sus gestos mientras probaba los alimentos.