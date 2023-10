Shakira, de ‘Yo me llamo’, se sometió a retoque estético: “Duele un poco”

Andrea Correa, imitadora de Shakira en la actual temporada de Yo me llamo, es una de las concursantes más queridas y aplaudidas por el público y el jurado calificador, teniendo en cuenta el gran parecido que tiene con la artista original, tanto en la voz como en su apariencia física.

Sin embargo, esta concursante estaría procurando acercarse cada vez más a su personaje, por eso se sometió a un procedimiento que, aunque discreto, será significativo a la hora de ser juzgada como la doble perfecta de la barranquillera.

Contrario a otros participantes de 'Yo me llamo', la doble de Shakira no usa peluca y sus rasgos son muy similares Fotografía por: Instagram @yomellamoshakira_2023

¿Qué se hizo la imitadora de Shakira en ‘Yo me llamo’?

De acuerdo con lo que la propia Andrea compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene una gran cantidad de seguidores, aprovechó su estadía en Colombia para realizarse un tratamiento odontológico.

“¡Mi cara de felicidad lo dice todo! Iniciamos con este gran cambio, aunque duele un poco”, fue al descripción que la concursante dio a una foto en la cual posó junto a dos especialistas. Y aunque no quedó en claro a qué tipo de procedimiento se sometió, se especula que sería un diseño de sonrisa.

Shakira de ‘Yo me llamo’ entregó detalles exclusivos de su participación

Andrea Correa habló con la Revista Vea en la gala de los Latino Music Awards 2023, y allí contó que su experiencia en el programa del canal Caracol ha sido “maravillosa”, aun cuando supo que sería un reto difícil de asumir.

“Siempre supe que sería complicado para los colombianos ver a una chilena imitar a su cantante más representativa; tenía miedo de no cumplir las expectativas y de fallar en el intento. Por fortuna, siento que he cumplido con el reto y por eso he recibido mucho cariño de la gente. Me sorprende ver tantos mensajes de amor en mis redes, incluso de la propia Shakira”, comentó.

En cuanto al saludo que recibió de la cantante colombiana, la concursante de Yo me llamo mencionó que se sintió muy complacida, pues jamás imaginó que su talento llegaría a ojos y oídos de quien ha sido su inspiración musical durante años:

“Yo quedé en shock cuando me empezaron a decir que Shakira había comentado mi audición. Luego recibí un mensaje de ella en el cual decía que yo era mejor que la original... entonces imagínate la alegría que sentí de escuchar algo así de su parte”.

Por último, Andrea Correa recordó que participó en un formato similar a Yo me llamo, llamado Yo soy (Chile), aunque advirtió que son programas muy diferentes, pues en la producción colombiana existe una escuela para imitadores que les ayuda a perfeccionar su técnica en todo sentido.