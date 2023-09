Shakira, acusada de humillar a sus trabajadores: “Tienen que ponerse contra pared”

Shakira está en el centro de la polémica debido a las declaraciones que entregó al programa Vamos a ver, de la cadena española Telecinco, una mujer que dice haber trabajado hace tiempo con la cantante.

Esta persona, identificada como Cristina Cárdenas, señaló a la colombiana de maltratar a sus colaboradores y de ponerles cláusulas en los contratos que atentan contra su integridad moral. Además, asegura que no permite que nadie en su equipo destaque más que ella.

“Cuando pones por contrato que los figurantes, cuando tú pases, se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared, tienen que ponerse contra pared... no hay más palabras. Cuando dices que nadie te mire a los ojos, cuando sacas de un rodaje a una chica que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo… Ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional (...) No sabéis lo que ha vivido esa familia, lo que ha sufrido Gerard (Piqué), no lo sabéis”, aseguró la antigua trabajadora de Shakira.

No es la primera vez que Shakira es señalada por esta misma situación Fotografía por: Captura de pantalla

Esta no es la primera vez que Cristina Cárdenas acusa a la barranquillera de este “trato nefasto”, pues en una entrevista con el programa Intrusos, de América Televisión, reiteró a principios de 2023 que trabajar con la celebridad se basa en cumplir una serie de reglas que, en aquella ocasión, calificó como “absurdas”.

Te puede interesar: “Me volé el dedo”: Carolina Acevedo sufrió accidente en ‘MasterChef Celebrity’

“A Shakira no se le puede mirar a los ojos, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibido (...) Es imposible trabajar a su lado, no quiere ir nadie a rodar con ella. La figuración se muerde del asco y el equipo se desespera”, concluyó en esa charla.

Por ahora la intérprete de Waka waka no ha dicho nada sobre las acusaciones en su contra, pero se espera que en próximos días haga un pronunciamiento oficial a través de su equipo de abogados.

Shakira y la polémica por ‘El jefe’

Toda esta controversia con Cristina Cárdenas surgió justo días después del lanzamiento de El jefe, canción que Shakira dedicó a Joan, padre de Gerard Piqué y su antiguo suegro.

“Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura (...) Tienes todo para ser millonario: gustos caros, la mentalidad... solo te falta el salario”, son algunas de las líneas que la colombiana dedicó al abuelo de sus hijos Milan y Sasha.

Puedes leer también: Querida periodista se despidió de Noticias Caracol: “Llegó el momento de irme”

Aunque se desconoce si realmente hubo reacción alguna por parte de Joan Piqué ante las provocaciones de Shakira, se especula que le dedicó un fuerte insulto a través de redes sociales y que estaría planeando tomar acciones legales en su contra.