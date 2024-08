Shaira compartió fuerte mensaje sobre el video de Mauricio Leal: “No me extraña”

Semanas después de saberse la condena que pagará Jhonier Leal por el crimen de su hermano Mauricio Leal y de Marleny Hernández, su madre, se conoció un estremecedor video que habría sido grabado durante los últimos minutos de vida del asesinado estilista.

Entre la gran cantidad de reacciones que suscitaron las imágenes del ‘Niño genio de la peluquería’, salió a la luz el conmovedor desahogo de la cantante Shaira, cercana amiga de las víctimas y una de las voces que más se pronunció para pedir justicia en este caso.

La cantante santandereana fue una de las mejores amigas de Mauricio Leal, el reconocido estilista que fue asesinado junto a su madre Marleny Hernández, a manos de Jhonier Leal. Fotografía por: Instagram

¿Qué dijo Shaira sobre el video de Mauricio Leal?

Horas después de exponerse públicamente el video del reconocido estilista, la ganadora del Factor XS (2011) compartió un fuerte mensaje por medio de redes sociales, según ella, ante la insistencia de sus seguidores sobre este tema.

“A los que me están mandando videos, comentando las fotos y preguntando qué pienso acerca de un clip que está rondando de mi amigo, quiero pedirles que, por favor y por mi tranquilidad, no me pregunten nada más”, escribió como descripción a una fotografía en la que se le ve bailando con el estilista y empresario.

Seguir leyendo: Hija de antiguo periodista de ‘Noticias Caracol’ está desaparecida ¿Qué se sabe del caso?

“Yo a ustedes les mostré mi dolor y mi lucha para que se supiera la verdad. Hasta mi vida corría peligro porque, en aquel tiempo, el asesino seguía suelto y aun así no comí de nada; pero algunos lo único que decían era que yo estaba buscando un beneficio propio. El único interés que tenía era luchar porque se hiciera justicia ¡Dejen a Maito y a su mamá descansar en paz! A mí este video no me extraña, así es la mente de un psicópata. Por favor, no aviven el dolor y la ausencia de un ser amado”, concluyó Shaira.

La opinión de Shaira sobre la condena a Jhonier Leal

En junio pasado, tras conocerse que el hermano y victimario de Mauricio Leal estará preso más de 55 años, la joven artista compartió la frase “por fin” y se mostró aliviada porque hubo justicia en un caso que, según ella, pensó que quedaría inconcluso. Sin embargo, siempre dio a entender que estaba claro que Jhonier era el responsable.

No te pierdas: ¡Macabro hallazgo! Encontraron muerta a tiktoker colombiana dentro de su casa

“Los que no asistieron al funeral y a la misa no se dieron cuenta del cinismo de este hombre. Cuando yo llegue al funeral lo note tan tranquilo, tan relajado, y desde un principio sentí su culpa su mala energía, se me acercó a saludarme y yo no fui capaz ni de mirarlo a los ojos (...) ahora entiendo muchas cosas que Maito me decía, y entiendo por qué nunca volvió hablar de ese miserable”, expresó Shaira en su momento a través de redes sociales.