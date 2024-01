Selena Gomez y su novio hicieron su primera aparición pública como pareja

Selena Gomez es una de las figuras más importantes del espectáculo internacional. Su trabajo ha estado presente en la pantalla chica de millones de personas alrededor del mundo desde que era una niña, pues, además de interpretar a la pequeña Gianna en la serie infantil Barney y sus amigos, se convirtió en una chica Disney, en su adolescencia, gracias a producciones como Los hechiceros de Waverly Place, en donde le dio vida a Alex Russo.

Además de la actuación, ha demostrado su talento en la música, con trabajos discográficos como Rare y Revival, y en mundo de los negocios, con el lanzamiento de Rare Beauty su marca vegana de maquillaje. La texana inspira a sus seguidores en lo que respecta a la resiliencia, pues no solo enfrentó el lupus, sino también problemas de salud mental, como su trastorno bipolar.

Su vida amorosa, por supuesto, no ha sido un secreto, pues su romance con su colega Justin Bieber, uno de los más escandalosos de Hollywood, fue ampliamente difundido por los medios. Recientemente, la artista de 31 años reveló que tenía un romance con Benny Blanco, un productor musical de 35 años, a quien conoce desde hace años. La nueva pareja trabajó junta en I Can’t Get Enough, un tema con Tainy y J Balvin.

La cantante Selena Gómez sostiene una relación con su colega Benny Blanco. Estuvieron disfrutando de un partido de los Lakers. Fotografía por: CAROLINE BREHMAN

A través de sus redes sociales, la nacida en Grand Prairie, hizo públicas sus imágenes junto a Blanco, y detalló que estaba feliz y tranquila. “Me ha tratado mejor que cualquier ser humano en este planeta. Es absolutamente mejor que nadie con quien haya estado”, comentó la cantante al confirmar su romance con. Benjamin Joseph Levin, nombre de pila de Benny. Hace apenas unas horas fueron vistos mientras asistían a un partido de los Lakers.

¿Selena Gómez se retira de la música?

En una entrevista con el pódcast Smartless, Selena Gomez habló de su destino en la música, y dio a entender que el próximo álbum que tiene en mente para lanzar sería el último.

“Me quiero relajar porque estoy cansada. Quería ser actriz, en realidad nunca tuve la intención de ser cantante a tiempo completo, pero al parecer esa afición se convirtió en otra cosa (...) Siento que tengo un álbum más en mí, pero probablemente elegiría actuar. No creo que sea la mejor cantante, pero sé cómo contar historias y me encanta poder hacer canciones”, puntualizó.