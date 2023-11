Selena Gómez anunció que eliminará su cuenta de Instagram: “Estoy harta”

La texana Selena Gómez es una de figuras más importantes de Hollywood. Tras su paso por Disney, siendo tan solo una niña, y luego de haber hecho su recordada participación en Barney y sus amigos como la pequeña Gianna, ha formado su camino en la industria del entretenimiento.

La empresaria de 31 años, además, tiene una relevante presencia en redes sociales, con la impresionante cifra de 430 millones de seguidores solo en Instagram, convirtiéndose así en la celebridad más seguida en esa aplicación, solo superada por dos figuras del mundo del deporte: Cristiano Ronaldo, que tiene más de 610 millones, y Lionel Messi, quien posee más de 491.

Recientemente, la intérprete de People You Know preocupó a sus seguidores, pues a través de historias en su cuenta de Instagram, reveló que estaba próxima a borrar su perfil en esa red social. Tomó la decisión luego de recibir críticas por posición respecto al conflicto en Israel.

Selena Gómez fue víctima de muchas críticas por su posición respecto al conflicto de Israel y se cansó de las redes. ¿Qué dijo? Fotografía por: Getty Images

¿Qué dijo Selena Gómez sobre su silencio ante la guerra de Israel?

“Me he tomado un descanso de las redes sociales porque me rompe el corazón ver todo el horror, el odio, la violencia y el terror que está sucediendo en el mundo. La gente que es torturada y asesinada o cualquier acto de odio hacia cualquier grupo es horrible. Necesitamos proteger a todas las personas, especialmente a los niños, y detener la violencia para siempre. Lo siento si mis palabras nunca serán suficientes para todos o un hashtag. Simplemente, no puedo soportar que personas inocentes resulten heridas. Eso es lo que me enferma. Ojalá pudiera cambiar el mundo. Pero una publicación no lo hará”, comentó inicialmente.

Las críticas a Selena Gómez

De inmediato, la también diseñadora y productora comenzó a recibir mensajes para que asumiera una posición. Los cibernautas la llamaron ‘tibia’ y le recordaron su responsabilidad social, justamente, por ser una de las personas más seguidas del mundo en Instagram. “‘Una publicación no ayudará', dice la persona más seguida en Instagram”, “¿Cómo carajo logró victimizarse en una discusión sobre un genocidio?”.

Selena Gómez cerrará Instagram

La celebridad, que ha compartido con sus seguidores varios episodios de su vida, que van desde su diagnóstico de lupus, sus problemas de ansiedad y bipolaridad y su tormentoso romance con Justin Bieber, les contestó con una información. “Me tomaré un descanso y borraré mi Instagram. Estoy harta. No apoyo nada de lo que está pasando”, redactó.