Sebastián Yatra y Aitana fueron captados juntos en Londres. ¿Reconciliación?

Sebastián Yatra y Aitana se conocieron en el 2018 en Operación Triunfo. Más adelante, volvieron a coincidir hasta que se convirtieron en muy buenos amigos; incluso, comenzaron a colaborar musicalmente, razón por la que compartían más tiempo juntos.

El cantante Sebastián Yatra se pronunció luego de la publicación de sus fotos con Aitana. Fotografía por: Instagram

En el 2023, después de muchos rumores, se confirmó su noviazgo por medio de unas fotografías captadas por paparazzis donde se veían muy enamorados. Aunque los artistas eran muy reservados con su relación y pocas veces se refirieron a ella, sus seguidores sí estaban al pendiente de lo que ocurría con sus vidas.

Finalmente, en noviembre del año pasado se conoció que habían terminado, aunque los motivos fueron desconocidos. En una oportunidad, el artista afirmó: “nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros. Andamos cada quien viviendo su propio camino. Vivimos una historia bonita este año”.

¿Sebastián Yatra y Aitana se reconciliaron?

En las últimas horas, medios internacionales aseguraron que, al parecer, los artistas se estarían dando una nueva oportunidad, pues habrían sido visto juntos, tomados de la mano.

La periodista Paloma Barrientos dijo para el medio Vanitatis que fueron vistos en el aeropuerto de Heathrow, el pasado 9 de este mes, donde, supuestamente, los esperaba un carro. “Iban los dos de la mano, se sentaron delante de todo el mundo, él fue a comprar una botella de agua y unos sandwiches”, aseguró.

Por ahora, no se ha confirmado ni desmentido esa información. En las redes sociales de los cantantes no hay ningún detalle que los relaciones sentimentalmente una vez más.

En redes sociales los internautas han dejado todo tipo de comentarios: “qué casualidad que Aitana ande por París también, estos dos nunca se separaron”, “pues yo creo que sí están juntos”, “por supuesto que yo nunca creí que se habían separado”, “Sebas vuelve con tu musa inspiradora”, “seguro que están juntos de nuevo”.

¿A Sebastián Yatra le gusta ser infiel?

Hace unas semanas, el cantante causó polémica por unas declaraciones que brindó en una entrevista con Vicky Martín Berrocal. Allí, el artista reveló que sus relaciones sentimentales no han durado más de un año. “Ese ha sido mi tope, pero me pasa que digo: ‘Si yo tuviese una relación más tiempo, me darían ganas de ser infiel aunque esté enamorado de alguien’. Uno está en una relación y te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien. Yo sí, en este momento de mi vida con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados”.

