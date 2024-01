¿Sebastián Villalobos y Alana dejaron su romance en malos términos?: “No hablamos”

Sebastián Villalobos concursó hace pocos meses en Top Chef VIP y allí conoció a Alana Lliteras, joven que ganó la primera versión de MasterChef Junior en México y actualmente participa en La casa de los famosos de Telemundo.

Te puede interesar: Sofía Vergara se confesó sobre sus fracasos: “La gente cree que todo me salió”

Sebastián Villalobos y Alana Llineras, ganadora de 'Top Chef VIP' Fotografía por: Instagram Sebastián Villalobos

¿Qué pasó entre Sebastián Villalobos y Alana Lliteras?

En su ingreso a La casa de los famosos, la mexicana se mostró muy decepcionada de su última relación sentimental. Y aunque no nombró directamente al colombiano, es clave recordar que, hace apenas cinco meses, ambos confirmaron públicamente el inicio de su romance.

“Las cosas con esta persona se acabaron hace muy poco, menos de un mes. Y no te voy a decir que no lo quiero o algo así, pero no quiero estar con él. Genuinamente, es una persona con la que no quiero estar (...) No terminamos bien. O sea, ni nos hablamos”, dijo Alana Lliteras, lo que causó gran sorpresa entre sus seguidores.

Y aunque la ex de Sebastián Villalobos no entregó la razón por la que concluyó esta relación, sí dejó entrever que todo fue por un error de su antigua pareja:

“Cuando alguien te decepciona es muy diferente a cuando terminas una relación por temas externos que... bien, ¿sabes? Las cosas con esa persona terminaron muy mal y por algo feo, entonces siento que esa decepción me hizo querer ya no estar ahí”.

Puedes leer también: ¿Es Daniel Arenas? Telemundo despidió a uno de los presentadores de ‘Hoy Día’

“Nosotros ni siquiera tuvimos una conversación para terminar o no hubo una última llamada, entonces siento que sería raro verlo porque hay muchas cosas que quedaron inconclusas. Yo me quedé con un montón de dudas y cosas que él nunca me respondió. De hecho, la última vez que nos vimos nosotros nos despedimos como pareja y todo bien , pero una semana después de eso él me cortó”, concluyó Alana Lliteras sobre la posibilidad de tener al influenciador en La casa de los famosos.

La otra ex de Sebastián Villalobos

En octubre de 2022, el también presentador anunció que su relación con Camila Santamaría terminó después de dos años. Y aunque no aclaró los motivos de la ruptura, advirtió que quedaron como muy buenos amigos.

“Sólo tengo palabras de agradecimiento para ti. No han sido semanas fáciles, pero supongo que el tiempo se encargará de que todo fluya de la manera en que debe fluir. Hoy abrazo al universo que nos vio encontrarnos, conocernos y vivir toda esta travesía juntos. Te deseo todo lo bonito que el camino tenga para ti, siempre te lo dije y siempre lo diré: viniste a ser muy grande y a cumplir propósitos muy grandes”, explicó en aquella ocasión.

A los pocos meses, Sebastián Villalobos y Camila Santamaría se mostraron juntos de nuevo, pero tiempo después surgió el romance con Alana Lliteras. Por esta razón, hay quienes dicen que el famoso creador de contenido tendría sentimientos encontrados.