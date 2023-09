Sebastián Villalobos estuvo en cirugía: ¿qué le pasó?

A través de sus redes sociales, Sebastián Villalobos anunció que había tenido que someterse a una cirugía el jueves 14 de septiembre. El influenciador colombiano tuvo una lesión en su mano derecha, luego de sufrir una caída jugando fútbol, y por esta razón tuvo que pasar por un quirófano.

El bogotano compartió todo el proceso en su cuenta de Instagram. “Habemus cirugía hoy, qué fuerte”, comentó el también exparticipante de la segunda temporada del concurso de cocina Top Chef VIP. Tan solo horas después de ese anuncio, Villalobos subió fotografías y videos con los que informó que había salido bien de la operación.

“Despertando de la cirugía. Gracias infinitas por todos sus mensajes llenos de linda energía”, escribió al compartir dos imágenes en las que se le veía en una camilla de hospital. Tal y como lo mencionó cuando sufrió la lesión, con la caída se rompió el metacarpiano tercero de su mano derecha.

“Buenas, buenas. Cómo están. Todo salió bien, todo salió súper. Esta reina (su mamá) me está acompañando, me está cuidando, me da juguito, me ayuda a cambiarme, todo. No siento la mano (...) Estoy bien, estoy muy bien, no me duele nada, estoy chill. Tengo hambre, tengo mucha hambre, desde ayer no como nada”, dijo en un video publicado luego de la cirugía.

Luego subió una fotografía en la que se veía su mano vendada. Con humor, se burló de su situación y escribió: “me dijeron brazo e’ yuca”. El santandereano mencionó que ha tenido que adaptarse a hacer todo con su mano izquierda, pues tiene su otra extremidad totalmente incapacitada hasta nuevo aviso.

Sebastián Villalobos celebró el amor de su mamá y su esposa

Recientemente, el influencer colombiano recordó el segundo aniversario de la boda de Viviana, su mamá y María Fernanda, su actual pareja. El generador de contenido contó, en su canal de YouTube, cómo se enteró de la orientación sexual de su progenitora.

“Conforme fueron pasando los años me empecé a dar cuenta que mi mamá nunca había estado con otro hombre después de mi papá (...) A los 11 años, a punto de cumplir 12, por curiosidad le pregunté a mi mamá que si a ella le gustaban las mujeres (...) a mi mamá las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas como si algo malo le hubiera dicho y entre lágrimas me contestó que sí”, contó el youtuber de 27 años.

Al compartir la foto del matrimonio, que se celebró en 2021, comentó: “mi mamá es la razón por la que creo en el amor (...) feliz aniversario, mamita y Mafecita (...) las amo”.