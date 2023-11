¿Sebastián Martínez y Kathy Sáenz esperan otro hijo? Este video despertó dudas

Sebastián Martínez y Kathy Sáenz conforman una de las parejas más queridas del entretenimiento colombiano, por eso acumulan miles de seguidores que viven al pendiente de cualquier detalle que puedan dejar al descubierto sobre su vida privada.

Sebastián Martínez y Kathy Sáenz se han convertido en un ejemplo a seguir para sus fanáticos

¿Sebastián Martínez y Kathy Sáenz están esperando su segundo hijo?

Fueron los curiosos fanáticos de los actores quienes despertaron este rumor a través de redes sociales, luego de que el antioqueño subiera a redes un video en el que graba a su esposa a escondidas, mientras ella habla muy feliz por teléfono, como si estuviera dando una buena noticia. Sin embargo, no queda muy claro el motivo de su alegría.

“¿Por qué Kathy está tan feliz? Yo no sé qué estará ocultando, pero Kathy anda muy rara, anda muy contenta y... no sé, me parece raro”, expresó Martínez, de 40 años, seguido a la siguiente frase: “Esta historia continuará”.

Por estas imágenes, seguidores de Sebastián Martínez y Kathy Sáenz comenzaron a rumorear que están a la espera de un nuevo miembro a la familia. No obstante, también hay quienes piensan que todo se trata de una campaña publicitaria para la que estarían participando.

De ser cierto el supuesto embarazo de la exreina de belleza, cuyas hermanas también brillaron en las pasarelas hace años, este sería su cuarto hijo, luego de Shenoa, Alana y Amador.

La historia de amor entre Sebastián Martínez y Kathy Sáenz

Se conocieron en 2005, cuando protagonizaron la novela Juegos prohibidos e interpretaron a una pareja que vivía un amor clandestino. Sin embargo, en aquel momento cada uno tenía su pareja, pues la bogotana estaba casada con Sammy Bessudo, con quien tenía una hija de un año y esperaba otra, y el paisa era novio de Johana Bahamón.

Al culminar su participación en esta producción y sin proponérselo, los actores colombianos comenzaron a enamorarse y por eso, con el tiempo, se dieron una oportunidad en el amor. Aunque este también fue el comienzo de una época bastante complicada, pues les llovieron críticas por los 11 años de diferencia que ella le lleva en edad.

En 2009 tuvieron a su primer y único hijo, al que llamaron Amador. Ahora, tras 14 años, este joven brilla en el kartismo, una disciplina automovilística con la que se prepara para convertirse en uno de los mejores pilotos del país. De hecho, hace poco tiempo se subió al podio en una competencia que disputó en México, siendo la primera que corre en territorio extranjero.