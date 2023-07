Sebastián Martínez fue novio de famosa actriz antes de Kathy Sáenz. ¡Conócela!

Una de las parejas más sólidas y queridas de la farándula colombiana es la conformada por Sebastián Martínez y Kathy Sáenz. Los actores, quienes son la portada de la más reciente edición de aniversario de nuestra revista, relataron cómo comenzó su romance hace 17 años y que al principio, fue bastante polémico por su diferencia de edad.

Sebastián Martínez y Kathy Sáenz. Fotografía por: HERNAN PUENTES

“No solo fue encontrar a Tián, ni transformar toda mi vida para hacerla con él, sino que todo a mi alrededor también se transformó. Fue un punto de quiebre muy lindo. Como si el universo me dijera ‘ok, hasta ahorita has tenido esta vida, has tenido estos amigos, has tenido este tipo de relaciones, has tenido como este mundo en el que estás, pero ahora, a partir de ya, -que fue cuando encontré a Tián- todo se transforma’”, dijo la actriz quien interpreta a Patricia Valencia en La gloria de Lucho.

La pareja ha sabido enfrentar las críticas y demostrar que para el amor no hay edad y que con amor se puede llegar lejos. Actualmente, la pareja tiene un hijo llamado Amador y en redes sociales no dudan en demostrar lo felices que son.

Johanna Bahamón fue novia de Sebastián Martínez

Antes que Sebastián y Kathy se conocieran en las grabaciones de Juegos prohibidos, el actor de 40 años tuvo una relación sentimental con la actriz Johanna Bahamón y también fue muy comentada en el mundo de la farándula en Colombia. La pareja ocupó las portadas de importantes revistas en esa época, pese a que su amor duró muy poco.

En una oportunidad, el protagonista de Hasta que la plata nos separe contó que cuando conoció a Kathy él era novio de Johanna, pero en ningún momento hubo algún triángulo amoroso, pues tanto él como su ahora esposa respetaban las relaciones sentimentales que tenían en ese momento. Sin embargo, con el paso de los días, ambos se dieron cuenta que entre ellos había una química muy fuerte que no pudieron ocultar después. “Yo estaba de novio con Johanna Bahamón y ella empezó a decirme ‘juguemos, aparte de mí quién te gusta’. Yo empecé a sudar porque no sé decir mentiras, entonces le dije después de ti, Kathy”.

¿Quién es Johanna Bahamón?

Johanna Bahamón lleva varios años alejada de las pantallas de televisión porque se enfocó en su faceta de activista y gestora de segundas oportunidades para la población carcelaria de Colombia. Ha trabajado en más de 132 cárceles de Colombia beneficiando a más de 112,000 personas privadas de la libertad y pospenadas. Su debut como actriz fue en el 2004 con La viuda de la mafia, también fue protagonista de la serie Tres milagros, hizo parte de Amores cruzados, Cómplices, Niñas mal y Graduados.