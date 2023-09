Sebastián Martínez aseguró que la actuación le salvó la vida

Sebastián Martínez es un actor colombiano que, a lo largo de su carrera artística, se ha convertido en uno de los más recordados y queridos del público nacional. En la actualidad, dedica gran parte de su tiempo a hacer contenido para redes sociales.

Su relación con la también actriz Kathy Sáenz es una de las más estables de la farándula colombiana. Llevan poco más de 17 años juntos y tienen un hijo de 14 años de edad llamado Amador. Recientemente, de hecho, ambos estuvieron acompañando al adolescente en México, en donde ganó el segundo puesto de una competencia de karting.

En medio de una entrevista que le concedió a ‘Juanpis González’, personaje creado por el comediante Alejandro Riaño, Martínez reveló lo importante que fue para él entrar al mundo de la actuación. Detalló que las artes escénicas le salvaron la vida.

“A mí la actuación me salvó, sobre todo en mi adolescencia cuando me tocó en Misi (escuela de teatro musical), yo no tenía tiempo para el ocio, para la calle, para los malos pasos, para tener el coco, como (...) A mí esta carrera me salvó”, reveló.

Martínez, es de recordar, estudió en Misi Producciones durante diez años, y también en la Academia Charlot de Bogotá. El actor, que nació en Medellín el 7 de enero de 1981, tenía nueve años presentó un casting para hacer parte de la popular producción colombiana Padres e hijos. También participó en producciones como Ángel de la guarda mi dulce compañía, Juegos prohibidos, Mujeres, Hospital Central, Sin retorno, El penúltimo beso y Allá te Espero.

Sebastián Martínez hizo homenaje a su esposa

El actor colombiano no desaprovecha ninguna oportunidad en sus redes sociales para dejarle mensajes de amor a su compañera de Vida, Kathy Sáenz. Recientemente, publicó un mensaje que emocionó a sus seguidores y los de su pareja.

“Hoy le hago un homenaje a esta mujer maravillosa que me enseña cada día la importancia del amor y el hogar en la vida de un hombre. Sin ella vagaría errante sin rumbo fijo y perdiéndome de la gloria de vivir el cielo a su lado. Que Dios me permita honrarte hoy y siempre amor mío”, escribió.