¿Sebastián Caicedo y Luisa Fernanda W se fueron del país por la misma razón?

Luisa Fernanda W ha sido tendencia durante los últimos días, luego de revelar que se alejaría de las redes sociales y que, además, se iría del país sin sus hijos y su novio Pipe Bueno.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Fotografía por: Instagram

Al igual que la paisa, el actor Sebastián Caicedo también sorprendió a sus seguidores con la misma noticia. “Mi gente quiero contarles que estaré un tiempo alejado de mis redes sociales, no por nada malo, al contrario, muy positivo. Muy pronto se enterarán por qué. Solo les pido que me envíen los mejores deseos y oren mucho por mí, los que quieran también podrán apoyarme. Recuerden luchar por sus sueños y siempre de la mano de Dios.¡Los quiero mucho y nos vemos pronto!”, escribió en su perfil de Instagram.

¿Sebastián Caicedo y Luisa Fernanda W participarán en ‘Los 50′ de Telemundo?

En su cuenta de Instagram donde tiene 18,6 millones de seguidores, la antioqueña explicó que se iba a un proyecto fuera de Colombia y que no sabía cuánto tiempo estaría ausente. “Les cuento que en este momento voy a iniciar un nuevo proyecto que jamás imaginé. He estado en proyectos similares, pero no así. Pronto se darán cuenta de qué les estoy hablando. Aquí voy en camino a vivir esta aventura de la mano de Dios y muy feliz. Probablemente me voy a desaparecer de redes tres días, una semana, un mes, lo que sea, la verdad es que no lo sé, todo depende de cómo me vaya en este proyecto”, dijo.

Al parecer, según usuarios en internet, la generadora de contenido, al igual que el exesposo de Carmen Villalobos, se irían a participar al reality Los 50, de Telemundo, que reúne a cincuenta estrellas internacionales en una exótica mansión. Los participantes deben competir entre sí en múltiples desafíos. “Un misterioso león y 50 famosos en un desafío nunca antes visto. Descubre por qué este juego es más de lo que parece”, se escucha en un adelanto de la cadena de televisión.

Al parecer, a ellos dos también se les suma el actor Juan Pablo Llano, quien también se despidió de las redes y de sus familiares. “Quiero aprovechar este momento para despedirme de todos ustedes, por un tiempo, ya sabrán dónde voy a estar, así que quiero agradecerles por estar pendientes de lo que hago con mi carrera y volverles a recordar que de verdad son muy importantes para mí. Estas redes estarán en manos de una persona muy especial que las va a manejar mientras yo estoy metido en lo que estoy metido, no les puedo decir”.