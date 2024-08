“Se los voy a comprobar”: Ornella Sierra sorprendió al hacerse prueba de embarazo

Una sorpresa le dio Ornella Sierra en horas recientes a su numerosa comunidad de seguidores, tras hacerse una prueba de embarazo por la gran cantidad de rumores que señalaron la supuesta espera de su primera hija.

Dicha versión surgió gracias a unas historias que la influenciadora compartió en Instagram, en las cuales se ve su abdomen con un tamaño diferente al habitual. Fue entonces cuando surgieron comentarios como: “¿Alguien más notó la pancita?”, “no sé si es mi impresión, pero yo veo algo extraño” y “se delató solita”.

Me pierdo 20 minutos y Ornella sube a Antonella a redes🤭🤭🤭🤣🤣#humor #buernella pic.twitter.com/lc21pwmo3Y — Isabola (@isabola008) July 29, 2024

¿Ornella Sierra está embarazada?

En la tarde del miércoles, la exparticipante de La casa de los famosos compartió con sus seguidores los detalles de la primera vez que se hizo una prueba de embarazo.

“Ya se acabó la guauchafita con Antonella”, dijo Ornella Sierra como referencia al nombre con el que sus seguidores bautizaron a la bebé que, supuestamente, vendría en camino. Posteriormente, la barranquillera agregó: “Yo no estoy embarazada, solo tengo el colón inflamado y se los voy a comprobar. Me tomé el tiempo de comprar una prueba de embarazo, pero como dijo algún apóstol: ‘El que nada debe, nada teme’ y yo, como no debo nada, no temo. Así que ya mismo la voy a ir a hacer”.

Minutos más tarde, con el resultado en mano, la también psicóloga dio a conocer que no se trata de ningún embarazo.

“Chicos, es el colón inflamado, solo me hice la prueba para que ustedes dejen el ‘bololó’ con Antonella ¡Dios mío! (...) Mi papá sabe que yo no debo, mi mamá sabe que yo no debo y el resultado de la prueba de embarazo es: negativo. Ay, espero que con este video se le ponga fin a la polémica de Antonella”, concluyó al respecto.

Ornella Sierra tomó drástica decisión

A través de un curioso video, en el cual se ve cómo la visten y maquillan, para luego meterla en un cofre, la joven anunció que enterró a ‘La Barbie Costeña’, personaje que le dio reconocimiento en redes sociales.

“Rest in peace (descansa en paz) Barbie Costeña [...] Gracias por enseñarme tanto, por ayudarme a crecer profesionalmente y a nivel personal ¡Aprendí muchas cosas bonitas de la vida contigo! Juntas nos caímos y juntas nos paramos, por eso me hiciste madurar mucho. Gracias por permitirme cumplir muchos sueños y los de las personas que me rodean, por abrirme tantas puertas y llenarme de oportunidades maravillosas que nunca creí vivir. Cambiaste mi vida”,

“Nunca pensé que este momento llegaría, pero es hora de decirte adiós. Me serviste como una coraza para protegerme a mi misma con tu sarcasmo, chistes y anécdotas. Incluso, creía que había algo mal conmigo. En todo el proceso que me permitiste vivir me di cuenta de que soy una mujer maravillosa y ya no es necesario ocultarla detrás de un personaje. Tengo cosas bonitas para ofrecer, para enseñar y mostrar”, concluyo Ornella Sierra, quien incluyó también varios cambios en su apariencia para enfrentar esta nueva etapa.