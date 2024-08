Se fue periodista de ‘Noticias Caracol’ después de 17 años: “cierro mi ciclo”

Noticias Caracol es uno de los informativos más vistos en Colombia. Todo el equipo de periodistas, presentadores, directores, productores, camarógrafos, editores y todo el equipo en general, ha realizado una amplia, importante y rigurosa cobertura de lo que ocurre a nivel nacional e internacional, para que los televidentes estén bien informados.

Noticias Caracol Fotografía por: Instagram @andreinaco

Clara Rocío Bonilla, de ‘Caracol Sports’ se despidió de ‘Noticias Caracol’

En la emisión del mediodía de hoy, la periodista Clara Rocío Bonilla realizó su último informe para Caracol Sports. Al final de su presentación aprovechó para despedirse públicamente de la audiencia que la acompañó durante 17 años en el informativo.

“Con esta información yo me despido desde esta linda ciudad, no sin antes agradecer a usted, Ricardo (Orrego), y a Javier Hernández Bonett y a Lizeth Arango por estos 17 años en Caracol Televisión. Hoy cierro mi ciclo como periodista regional en esta que siempre he considerado mi casa y extendiendo esta gratitud a mi equipo de Cali y a todos mis compañeros y a audiencia que siempre ha estado pendiente. Esperando que no sea un adiós, sino un hasta luego”, dijo con nostalgia y un evidente nerviosismo.

Ricardo Orrego le dedicó unas emotivas palabras, exaltando el trabajo que hizo durante todos esos años en la sección de deportes en Noticias Caracol: “Es cierto, Clarita. A la distancia un abrazo gigante a Clara Rocío Bonilla, la dama de las noticias, tantos años al servicio de Caracol Televisión. La vida nos muestra otros rumbos; a veces, en ocasiones, la familia resulta ser fundamental en momentos determinantes y a ella con toda su experiencia y esa grandeza profesional, gracias por acompañarnos tantos años desde el Valle del Cauca, desde la ciudad de Cali. La llevaremos por supuesto en el corazón”.

Los televidentes han expresado su tristeza por su partida del noticiero, pero le han dejado mensajes deseándole muchos éxitos: “una gran profesional”, “despidiendo con gratitud... Y recibiendo con alegría por todo lo nuevo y maravilloso que llega”, “gracias por tu profesionalismo”.