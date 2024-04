Se filtra conversación privada del Jefe con concursantes de La casa de los famosos

Desde que inició La casa de los famosos Colombia, las celebridades han sido filmadas 24/7, permitiendo a los televidentes ser testigos de cada momento de drama, emoción y acción. Este programa no solo se centra en la convivencia de los famosos en la casa, sino que también los pone a prueba en diversas competencias.

Aunque el reality show inició con algunos errores técnicos de sonido, con el pasar de los días, estos desaciertos se corrigieron y hasta ‘Carmelo’, personificado por Emmanuel Restrepo, host digital del reality, bromeó con el tema.

“Primero que los participantes no podían entrar, luego que la una estaba muteada y por si fuera poco la otra tomando agua delante de la gente, eso no tiene presentación por Dios”, expresó a modo de broma.

Se filtra audio del ‘Jefe’ con los participantes

Hace unos días, se filtró un audio en Tik Tok, en donde se escucharía la voz de Roberto Velásquez, host de VIX y productor del programa, dándole unas instrucciones al Team Papilla para ingresar al ‘Show de Melfi’, entrevistas que tendrían con el panameño.

“Las quiere entrevistar a ustedes, al team Papilla como tal y también va a entrevistar a los nuevos, hoy solo vamos hacer esas dos entrevistas, cuando ustedes me oigan la voz diciendo ‘Team Papilla, vamos’, significa que tienen que hacer el mismo recorrido que hicieron cuando fueron a grabar ‘La línea de la vida’, salen por la puerta principal y entran al cuartico, si quieren pueden arreglarse o se pueden quedar así, es una entrevista, es el show de Melfi”, inició.

En ese instante, al parecer, se escucha la voz de Diana Ángel, donde le agradeció al ‘Jefe’ por darle a Melfi esta oportunidad, a lo que él responde: “Si, no saben hace cuánto me lo estaba pidiendo, entonces vamos a intentarlo hacer lo mejor posible y nos demoramos unos días en hacerlo para que tuviera un set. La idea es que se diviertan, la pasen bien, se mueran de la risa. Hoy solo vamos a tener a nuevos y Papilla, porque con los Galácticos la situación no está como para eso.

Al final, el hombre les advierte que no pueden decir nada a los otros participantes sobre esa conversación que, al parecer, se habría dado de unos de los confesionarios. “Lo importante es que no salgan a decir nada de la entrevista y se van a demorar alrededor de 20 minutos, la entrevista con los nuevos se va demorar menos que con la de ustedes, cuando les diga ‘vamos’, ustedes salen por la puerta”, concluye.

Aunque en el video de Tik Tok sale una fotografía de Roberto Velásquez y, al parecer, esa sería su voz, el hombre solamente, en algunas ocasiones, le daría instrucciones a los famosos. Sin embargo, se conoce que las voces de los ‘jefes’ estarían a cargo de los actores de doblaje Danilo Smith y Gastón Velandia. Acá el audio de la conversación.

