Se casa Beto Arango, de La casa de los famosos: pidió la mano de su novia en vivo

Beto Arango fue una de las 22 celebridades que inició en La casa de los famosos Colombia, aunque su paso por el reality show de RCN Televisión fue corto y resultó ser el tercer eliminado.

Sin embargo, su aislamiento de tres semanas en el programa fue suficiente para meditar y, apenas volver a la realidad, tomar una importante decisión en su vida: casarse con la mujer de la que está enamorado.

Beto Arango, actor colombiano. Fotografía por: Cortesía RCN

La propuesta de matrimonio de Beto Arango

El emotivo momento entre el actor y su pareja fue registrado por las cámaras de Vix, pues la pedida de mano se realizó durante la emisión del 7 de marzo del Aftershow, espacio informativo de La casa de los famosos presentado por Roberto Velásquez y Lina Tejeiro.

“Laura Mejía, yo sé que tengo que pedirle tu mano a Tomás antes que a ti, pero quiero saber si ¿te quieres casar conmigo?”, comentó Beto Arango, segundos después de arrodillarse y entregarle el anillo a su enamorada, aunque advirtió que la sortija es simbólica y luego le dará la joya real.

Como era de esperarse, la pareja del exconcursante de La casa de los famosos le dio el “sí” y sellaron su compromiso con un romántico beso.

“Gracias por aceptarme como tu marido, te amo”, concluyó el hermano de Beto Arango.

¿Quién es la futura esposa de Beto Arango?

Su nombre completo es Laura Mejía Pizano, y además de ser su pareja es su mánager. En sus redes sociales se describe como una mujer amante a la fotografía, la música, el baile, el deporte, las inversiones y las finanzas.

“Ella es la mujer que me escogió, me buscó, y me enamoró… gracias por perseguirme desde que me viste en la calle bailando, por Tomás que pidió un video para su colegio y así pude conocerte, gracias por estar estos días, enseñarme, amarme desmedidamente, me gusta tu figura tu cuerpo tu piel… pero me tienes enamorado tu cabeza”, escribió Beto Arango en una reciente publicación de Instagram en la cual etiquetó a su prometida.

De igual manera, a través de sus redes sociales, Laura Mejía Pizano suele demostrar lo enamorada que está del exparticipante de La casa de los famosos, sobre todo, por medio de las canciones que le dedica.