Sasha y Milan, hijos de Shakira y Piqué, le tienen antipático apodo a Clara Chía

Ha pasado un año desde que Shakira y Piqué hicieron oficial su separación, después de una década de relación y dos hijos. Desde entonces, la expareja no ha dejado de ser tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales.

Te puede interesar: Karol G le escribió candente comentario a Feid. Esta fue su amorosa respuesta

Shakira, Piqué, Milan y Sasha. Fotografía por: Instagram

Como bien se ha podido conocer, la cantante y el futbolista no quedaron en muy buenos términos. Incluso, hace unos meses se desencadenó toda una “guerra”, mientras definían la custodia de los niños. Entre los acuerdos a los que llegaron, quedaron en que cada vez que Milan y Sasha estuvieran en España compartiendo con Gerard, no podían estar cerca de Clara Chía, la nueva pareja sentimental del deportista.

¿Cuál es el apodo que Milan y Sasha le tienen a Clara Chía?

Entre toda la información que se ha podido conocer de la separación de las dos celebridades, se ha dicho que la intérprete de Copa vacía se referiría a la Relacionista Pública de una manera despectiva. Al parecer, cada vez que habla de ella se refiere a “la mosquita muerta”.

Más noticias de Shakira, Piqué y Clara Chía Shakira habló del dolor que sintieron sus hijos: “no pudimos darles una familia” Una vez más, Shakira abrió su corazón en la revista ‘People en Español’ y habló de los planes y sueños que tiene con sus hijos Milan y Sasha luego de su separación de Piqué. Leer aquí: Shakira habló del dolor que sintieron sus hijos: “no pudimos darles una familia” Video: Piqué y Clara Chía reaccionaron a ‘Acróstico’, la nueva canción de Shakira Luego de publicar una nueva foto juntos, Piqué y Clara Chía fueron cuestionados por ‘Acróstico’, la canción de Shakira en la que sus hijos Milan y Sasha cantaron y tocaron el piano. Así reaccionaron. Leer aquí: Video: Piqué y Clara Chía reaccionaron a ‘Acróstico’, la nueva canción de Shakira

Ahora, se habla de un nuevo término con el que los niños identifican a Clara. Supuestamente, Shakira no quiso que Piqué les presentara a la joven como su novia, por lo que, aparentemente, y según afirman algunos medios internacionales, Milan y Sasha le dirían ‘la empleada de papá’. “La forma en que se dirigen a Chía en el domicilio de la cantante: allí no es Clara Chía ni la novia de Piqué, allí no es más que la empleada de papá, tal y como revelan en medios americanos”, contaron en Prensa libre. Ese despectivo apodo habría salido porque Clara trabajó en Kosmos, la empresa de Piqué, lugar donde se conocieron. Además, los niños también se referirían a ella como ‘Mote’ y ‘remoquete’.

Milan y Sasha no pueden estar cerca de Clara Chía

Las periodistas Lorena Vásquez y Laura Fa han señalado que, al parecer, el exjugador del Barcelona estaría obedeciendo a la solicitud de la barranquillera de que sus hijos no compartan con su pareja sentimental; de hecho, hace unos días Gerard asistió a un matrimonio pero no llevó a la catalana. “El pasado fin de semana fue la gran boda de Tamara Falcó, de la cual no vamos a hablar porque estamos hartas, pero hubo otra boda que fue de un empresario andorrano, muy conocido, que tuvo como asistente a Gerard Piqué. Gerard y Clara han decidido que puede esperar bastante a que esos niños hagan vida en común con ella. Nos comentan que Piqué estuvo muy divertido con sus niños y jugando todo el rato”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Además, las periodistas señalaron que Shakira y Piqué llegaron a un nuevo acuerdo para compartir con los niños. “Los niños Milan y Sasha estarán cada 15 días con uno de sus progenitores. Ahora mismo están bajo la custodia de Gerard Piqué y dentro de dos semanas volverán a estar bajo la custodia de Shakira”.